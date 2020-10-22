  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Social Media Awards Turkey 2020’den Setur’a "Altın Ödül"
Ekonomi

Social Media Awards Turkey 2020’den Setur’a "Altın Ödül"

Setur Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Derya Gülünay: - "Social Media Awards Turkey’in bizim için en kıymetli tarafı, hiç kuşkusuz rakamsal verilere de, kanaat önderlerinin fikirleri kadar değer veren bir yapıya sahip olması"

Yeniakit Publisher
2020-10-22 15:23:44 -
Social Media Awards Turkey 2020’den Setur’a "Altın Ödül"

İSTANBUL (AA) - Setur, sosyal medya yarışması Social Media Awards Turkey’de, Veri Analitiği Ödülleri Tur Şirketleri kategorisinde "Altın Ödül"e layık görüldü.

Setur'dan yapılan açıklamaya göre, Marketing Türkiye ve BoomSonar iş birliğiyle bu yıl dördüncüsü hayata geçirilen Social Media Awards Turkey kazananları açıklandı.

Dijital olarak gerçekleştirilen ödül töreninde Setur adına ödülü alan Setur Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Derya Gülünay, teşekkür konuşması yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Setur Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Derya Gülünay, Altın Ödül’e layık görülmüş olmanın kendileri için büyük bir gurur olduğunu ifade etti.

Gülünay, şunları kaydetti:

“Birbirinden değerli bir çok marka, ajans ve proje ile onları bir araya getiren sektör profesyonellerinin ödüllendirildiği Social Media Awards Turkey’in bizim için en kıymetli tarafı, hiç kuşkusuz rakamsal verilere de, kanaat önderlerinin fikirleri kadar değer veren bir yapıya sahip olmasıdır. Altın ödülü kazanmamıza vesile olan, bu yönde her daim özverili şekilde çalışan başta ekip arkadaşlarımız ve iş ortaklarımız olmak üzere, bizleri samimiyetle takip eden tüm takipçilerimize, bizi bu yolda destekleyen tüm yöneticilerimize de teşekkür ediyor ve tüm kategorilerde ödüle layık görülen katılımcıları canı gönülden tebrik ediyorum”.

Verilen bilgiye göre, marka ve ajansların sosyal medya performanslarını objektif verilere dayalı olarak ölçen Social Media Awards Turkey yarışmasına 1 Mart 2019 - 1 Mart 2020'de dijitalde yayınlanan çalışmalar katıldı.

Yarışmada Jüri Ödülleri, BoomSonar’ın “Sosyal Medya Marka Endeksi” olan SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri ve Grand Prix olmak üzere üç bölümde ödül verildi.

Veri Ödülleri’nde sıralama yapılırken SocialBrands’in 30’dan fazla veri temelli kriter kullanan algoritması temel alındı. Tüm bölümlerde en başarılı işler Altın, Gümüş ve Bronz Ödüllerin sahibi oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sudan diz çöktü! İhanete imza atacak
Dünya

Sudan diz çöktü! İhanete imza atacak

Sudan yönetimi önüne konulan uluslararası engelleri kaldırmak için ABD'nin baskısıyla İsrail ile normalleşmeye karar verdi.

Halka hakaret ederek ünlenen İYİ Partili isim, CHP'nin bankamatikçisi çıktı! Skandal anlaşılınca hemen istifa etti
Siyaset

Halka hakaret ederek ünlenen İYİ Partili isim, CHP'nin bankamatikçisi çıktı! Skandal anlaşılınca hemen istifa etti

AK Partililere "çomar" diyerek hakaret eden İYİ Partili Arif Kocabıyık, CHP'li Konyaaltı Belediyesi'nde kadrosunun olmasına rağmen hiç işe g..
Misket köfte nasıl yapılır? | Misket köfte tarifi
Kadın - Aile

Misket köfte nasıl yapılır? | Misket köfte tarifi

Kolay misket köfte nasıl yapılır? | Mini mini leziz köfteler yapmak isteyenler misket köftenin tarifini merak ediyor. Peki, misket köfte nas..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay