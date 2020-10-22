Social Media Awards Turkey 2020’den Setur’a "Altın Ödül"

İSTANBUL (AA) - Setur, sosyal medya yarışması Social Media Awards Turkey’de, Veri Analitiği Ödülleri Tur Şirketleri kategorisinde "Altın Ödül"e layık görüldü.

Setur'dan yapılan açıklamaya göre, Marketing Türkiye ve BoomSonar iş birliğiyle bu yıl dördüncüsü hayata geçirilen Social Media Awards Turkey kazananları açıklandı.

Dijital olarak gerçekleştirilen ödül töreninde Setur adına ödülü alan Setur Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Derya Gülünay, teşekkür konuşması yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Setur Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Derya Gülünay, Altın Ödül’e layık görülmüş olmanın kendileri için büyük bir gurur olduğunu ifade etti.

Gülünay, şunları kaydetti:



“Birbirinden değerli bir çok marka, ajans ve proje ile onları bir araya getiren sektör profesyonellerinin ödüllendirildiği Social Media Awards Turkey’in bizim için en kıymetli tarafı, hiç kuşkusuz rakamsal verilere de, kanaat önderlerinin fikirleri kadar değer veren bir yapıya sahip olmasıdır. Altın ödülü kazanmamıza vesile olan, bu yönde her daim özverili şekilde çalışan başta ekip arkadaşlarımız ve iş ortaklarımız olmak üzere, bizleri samimiyetle takip eden tüm takipçilerimize, bizi bu yolda destekleyen tüm yöneticilerimize de teşekkür ediyor ve tüm kategorilerde ödüle layık görülen katılımcıları canı gönülden tebrik ediyorum”.

Verilen bilgiye göre, marka ve ajansların sosyal medya performanslarını objektif verilere dayalı olarak ölçen Social Media Awards Turkey yarışmasına 1 Mart 2019 - 1 Mart 2020'de dijitalde yayınlanan çalışmalar katıldı.

Yarışmada Jüri Ödülleri, BoomSonar’ın “Sosyal Medya Marka Endeksi” olan SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri ve Grand Prix olmak üzere üç bölümde ödül verildi.

Veri Ödülleri’nde sıralama yapılırken SocialBrands’in 30’dan fazla veri temelli kriter kullanan algoritması temel alındı. Tüm bölümlerde en başarılı işler Altın, Gümüş ve Bronz Ödüllerin sahibi oldu.