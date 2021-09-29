Soçi Zirvesi başladı! Başkan Erdoğan'dan ilk açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'deki görüşmesi başladı.

İlk açıklamalar geldi

İki lider, baş başa görüşmeye geçmeden önce kısa açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Putin: "Erdoğan ile görüşmelerimiz her zaman sorunsuz geçmiyor. Ancak ilgili kurum ve kuruluşlarımız uzlaşı bulabiliyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye ile ilişkili birlikte attığımız adımlar büyük önem arz ediyor. Oranın da barışı yine Türkiye ve Rusya ilişkilerine bağlı. Özellikle şuna inanıyorum, bizim Türkiye-Rusya ilişkilerinde her geçen gün çok daha güçlenerek devam etmemizde çok büyük faydalar var."

Erdoğan'ı kalabalık bir heyet karşıladı

Erdoğan, Soçi Uluslararası Havalimanı'nda, Krasnador Bölge Vali Yardımcısı Aleksandr Ruppel, Soçi Belediye Başkanı Aleksey Kopaygorodskiy, Rusya Dışişleri Bakanlığı Devlet Protokolü Genel Müdürü İgor Bogdaşev, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Novorossisk Başkonsolosu Fırat Bayar ve büyükelçilik personeli tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi'de baş başa görüşme gerçekleştirecek. Gündemde Suriye olacak.

Erdoğan ilk olarak Tel Rıfat ve Münbiç’teki PKK varlığına dikkat çekecek, Astana anlaşmalarına uygun şekilde terör varlığına son verilmesine vurgu yapacak.

Ayrıntılar geliyor...