SOCAR’dan Türkiye’ye 5,3 milyar $’lık iş planı

Ekonomi Servisi

Geçen yıl Türkiye’de bugüne kadar yaptığı yatırımları Star rafineri ile taçlandıran Azerbaycan devlet petrol şirketi SOCAR’ın iştiraki SOCAR Türkiye, önümüzdeki üç yıllık iş programında yatırıma odaklanacak. SOCAR Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov hedefleriyle ilgili yaptığı açıklamada, 2022’de yeni tesisin devreye gireceği müjdesini verdi.

1.5 milyar dolarlık katkı

2018 yılında içinde iki projesinin açılışını gerçekleştiren şirket, ilk adımda geçen yılın ilk yarısında TANAP’ın Eskişehir’e kadar olan kısmının açılışını yapmıştı. İkinci dev yatırım ise STAR Rafineri oldu. Türkiye ekonomisine 1,5 milyar dolarlık katkı sağlayacak olan dev tesisin 10 milyon ton ham petrol işleme kapasitesi bulunuyor. Hammadde üreticisi olan Petkim’de ise verimli bir yıl geçiren şirketin önümüzdeki günlerde açıklayacağı veriler ise yüz güldürücü olacak. 2018 yılını başarılı bir şekilde geçiren Gahramanov ve ekibinin ajandasında şu hedefler öne çıkıyor: SOCAR Türkiye, Türkiye’nin ilk Özel Endüstri Bölgesi unvanı avantajıyla ülkemiz ve Azerbaycan ekonomisine katkı sağlayacak projelere imza atacak.

Petrokimya tesisi için ilk adım

Son 10 yılda Türkiye’ye 14.2 milyar dolarlık yatırım yapan Socar, gerçekleştireceği 5.3 milyar dolarlık yatırımla bu değeri 20 milyar dolar seviyesine taşıyacak. Planlanan yeni petrokimya tesisi için ilk adım bu yılın ikinci yarısında atılacak.

3 yılda bitirilmesi planlanan tesisin faaliyete geçmesi için 1,5-2 milyar dolarlık bütçe ayrılacak. BP ile dünya standartlarında bir PTA, P-Ksilen ve aromatik ürünler tesisi kurulup işletilmesi konusunda görüşme trafiği ise çerçeve anlaşması ile önemli bir aşamaya geldi. Kurulacak yeni bir petrokimya tesisi ile Türkiye’nin ihtiyacı olan alanlara da cevap verilmesi sağlanacak. Polyester ambalajlama ve tekstil sektörüne hizmet verecek bir platform oluşturulacak.

Türkiye’de tüketiciyle buluşacak akaryakıt istasyonlarının ilki bu yıl İstanbul havalimanında devreye girecek. Bu sayı ilk adımda 9 olarak tespit edildi.