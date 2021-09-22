SOCAR'dan anlamlı proje

Türkiye’nin Mühendis Kızları (TMK) projesine, SOCAR Türkiye de dahil oldu. Limak Vakfı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın paydaşlığında 2015 yılında bu yana yürütülen proje çerçevesinde mühendislik fakültelerinde okuyan kız öğrencilere burs sağlanıyor. Ayrıca online dil eğitimi, mentorluk hizmeti, staj, istihdam ve networking imkânları sunuluyor. Bilgisayar, çevre, elektrik-elektronik, endüstri, inşaat ve makine mühendisliği bölümlerinde okuyan öğrencilerin yararlandıkları projeye, bu sene SOCAR Türkiye’nin katkısıyla kimya mühendisliği eğitimi alan üniversiteliler de başvurabilecek.

6 yıl geride kaldı

Türkiye’nin Mühendis Kızları projesinde 6 yılı geride bırakmanın mutluluğunu yaşadıklarını paylaşan Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, “Çalışmamız iş birlikleriyle gelişiyor, gönüllü destekçilerimizin katkılarıyla her geçen yıl daha da güçleniyor. SOCAR Türkiye’yle yaptığımız iş birliği sayesinde çalışmamıza bir mühendislik dalını daha ekledik. Böylece daha fazla sayıda kadın mühendis adayına ulaşmış ve sosyal etkiyi artırma yolunda bir adım daha atmış olacağız” dedi. Özdemir, “Türkiye’nin Mühendis Kızları projesinde gelecekte bağımsız, sürdürülebilir ve etki oluşturmaya devam eden bir yapıyla yoluna devam etmesini arzuluyoruz. Kurulan iş birlikleri, projelerin tek bir kurumla özdeşleşmeden kendi kimliklerini kazanmaları açısından büyük önem taşıyor. Bu vesileyle farklı şirketleri proje çatısı altında farklı dalları sahiplenmeleri ve kadın mühendisleri destekleyerek ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmaları için davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Duyarlılığımızı gösterdik

SOCAR Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov ise şu görüşleri paylaştı: “Cinsiyet eşitliğinin önündeki bariyerlerin kalkması, kadınların sosyal yaşamın her alanında daha görünür olmaları toplumlar için büyük bir kazançtır. Kurum olarak sosyal yaşamda kadının temsiliyetini artırmanın önemine yürekten inanıyoruz. Hassasiyetle sahiplendiğimiz bir alan olan bu konuda Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi ortaklığında oluşturulan Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri’nin (WEP) imzacıları arasındayız. BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında yer alan ‘Nitelikli Eğitim’ ve ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ hedefleri doğrultusunda kadının hem toplumda hem de iş hayatında güçlendirilmesine yönelik faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Türkiye’nin Mühendis Kızları projesinde yer alarak bu konudaki duyarlılığımızı bir kez daha göstermiş olduk. Gururla yer aldığımız bu anlamlı projenin, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik farkındalığa büyük bir katkı yaptığına inanıyoruz.”

Başvurular sürüyor

Türkiye’nin Mühendis Kızları Üniversite Programı’na, mühendislik fakültelerinin bilgisayar, çevre, elektrik-elektronik, endüstri, inşaat, kimya ve makine mühendisliği bölümlerinde 1’inci, 2’inci ve 3’üncü sınıflarda okuyan kız öğrenciler 10 Ekim’e kadar E-Bursum üzerinden başvurabilecek.