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Socar, İstanbul Havalimanı’nda

SOCAR Türkiye yer alan 9 akaryakıt istasyonunun ihalesini kazandı.

24 Kasım 2018 Cumartesi 09:58
Socar, İstanbul Havalimanı’nda

SOCAR Türkiye, 29 Ekim’de büyük bir törenle ilk fazı açılan İstanbul Havalimanı’nda yer alan 9 akaryakıt istasyonunun ihalesini kazandı. Havalimanı sahasında ve apronda yer alan yeni istasyonlar tüketicilerin, araç kiralama firmalarının, taksilerin ve havaalanı taşıtlarının yakıt ihtiyacını karşılayacak. Böylece SOCAR, yıllık 200 milyon yolcu taşıma kapasitesine sahip dünyanın en büyük havalimanında doğrudan tüketicilere hizmet verecek.

SOCAR Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Vagif Aliyev, havalimanında faaliyet gösterecek akaryakıt istasyonlarıyla, ilk kez doğrudan tüketiciyle buluşacaklarını ifade etti.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 09:58
  1. SOCAR Türkiye
  2. İstanbul Havalimanı
  3. SOCAR Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Vagif Aliyev

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