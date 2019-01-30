0553 313 94 23

SOCAR Alman devini satın aldı

Türkiye'nin en büyük doğrudan dış yatırımcı şirketi SOCAR, Alman EWE AG'nin Türkiye operasyonlarını yürüten EWE Türkiye Holding'i satın aldığını duyurdu.

30 Ocak 2019 Çarşamba 16:26
SOCAR Alman devini satın aldı

Türkiye'nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı konumunda bulunan SOCAR'ın, Alman enerji şirketi EWE AG'nin Türkiye operasyonlarını yürüten EWE Türkiye Holding ve grup şirketlerini satın aldığı bildirildi.

SOCAR'dan yapılan açıklamada, şirketin Türkiye'nin en büyük üretim güçlerinden biri olmayı hedeflediği kaydedildi.

SOCAR'ın, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) ortaklığıyla Türkiye’de doğal gaz iletimi yaptığı belirtilen açıklamada, "Alman enerji şirketi EWE AG'nin Türkiye operasyonlarını yürüten EWE Turkey Holding ile iştirakleri Bursagaz, Kayserigaz, Enervis, EWE Enerji ve Milenicom'u satın aldık. EWE Turkey’in satın alınmasından sonra doğal gaz dağıtımında da faaliyet göstereceğiz. Satın alma işlemi, Rekabet Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun onaylarının ardından sonuçlanacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev, doğal gaz dağıtımının şirketin Türkiye’deki yatırım zincirini tamamlayacak önemli halkalardan biri olduğunu vurguladı.

"Türkiye ve Azerbaycan ekonomisine değer kazandıracak"

Abdullayev, şunları kaydetti:

"Azerbaycan’ın global markası olan SOCAR, 2013'ten bu yana Türkiye pazarına yıllık 1,2 milyar metreküp doğal gazın toptan satışını gerçekleştiriyor. Geçen yıl açılışı yapılarak faaliyete başlayan TANAP projemizle, Azerbaycan’dan gelen doğal gazın iletimini de sağlıyoruz. EWE Turkey’in satın alınmasıyla Türkiye’de doğal gazın üretim, iletim, dağıtım zincirinin tüm halkalarını tamamlayarak ticari açıdan oldukça önemli, stratejik bir adım atmış oluyoruz. Bu adımla yaratılacak sinerji, Türkiye ve Azerbaycan ekonomisine ilave değer kazandıracak. Önümüzdeki dönemde pazardaki diğer fırsatları değerlendirmeye devam edeceğiz."

Türkiye'deki faaliyetlerine 2007'de başladı

Türkiye pazarındaki faaliyetlerine 2007'de başlayan EWE Turkey Holding, enerji ve telekomünikasyon alanlarında faaliyet gösteriyor. Türkiye’nin dördüncü büyük doğal gaz tedarikçisi olan holding, 2017 sonu itibarıyla yaklaşık 2,4 milyar liralık konsolide ciroya ulaşmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 16:26
  1. Kayseri
  2. Bursa
  3. SOCAR

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mudanya açıklarında yakalandı 25 liradan kapı kapış satıldı
    1. Mudanya açıklarında yakalandı 25..
    2. Ailesi Ekrem İmamoğlu'nu suçladı.....
    3. Türkiye'den Rusya'ya kritik ziyaret!
    4. Red Bull M.E.O. Dünya Finali Almanya'da
    5. Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme!..
    6. Milli Savunma Bakanlığı Rusya'ya heyet..
    7. 2018'de transfere 7 milyar dolar..
    8. Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O..
    9. Trump'tan Venezuela'ya seyahat uyarısı
    10. Bulgaristan Meclisi Dışişleri..
    11. YÖK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve..
    12. İstanbul'da zincirleme kaza trafiği..
    13. Ticaret Bakanı Pekcan, Kırgızistan..
    14. FETÖ sanığı iş adamı hakim karşısında
    15. AK Partili isimlerden Hıncal Uluç'a..
    16. Altının kilogramı 222 bin 300 liraya..
    17. Galatasaray'dan sürpriz transfer!
    18. İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, AA'yı..
    19. Transfer yasağı kaldırılan..
    20. ABD'li yetkiliden "İran İsrail'in..
    Babası Türkeş'in idamını istemişti... Tunç Soyer konuya dair ilk kez konuştu
    Babası Türkeş'in idamını istemişti... Tunç Soyer konuya dair ilk kez konuştu
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Anne-babaları uyardı, Hükümete çağrı yaptı! BTS tehlikesi ile "cinsiyetsiz toplum" projesi gerçeğe dönüşüyor
    Anne-babaları uyardı, Hükümete çağrı yaptı! BTS tehlikesi ile "cinsiyetsiz toplum" projesi gerçeğe dönüşüyor
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...

    Günün Karikatürü

    30 Ocak 2019
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Nihat Zeybekci'den CHP'li isme övgü dolu sözler: Hiçbir zaman doğruluktan şaşmaz
    Nihat Zeybekci'den CHP'li isme övgü dolu sözler: Hiçbir zaman doğruluktan şaşmaz