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Yerel Sobadan sızan karbonmonoksit beş kişilik aileyi hastanelik etti
Yerel

Sobadan sızan karbonmonoksit beş kişilik aileyi hastanelik etti

Düzce’de sobadan sızan karbonmonoksitten 3’ü çocuk 5 kişilik aile zehirlendi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 5 kişi, Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-14 11:33:00 -
Sobadan sızan karbonmonoksit beş kişilik aileyi hastanelik etti

Olay, sabaha karşı Çavuşlar Mahallesi 3361 Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın zemin katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, aynı evde kalan 3’ü çocuk 2’si kadın 5 kişilik aile, akşam kömür sobasını yakarak uykuya daldı. Evde bulunan kadınlardan birisi uyandığında evde yoğun duman ve kömür kokusu olduğunu fark etti.

Diğer aile bireylerini baygın bulan kadın, hemen camları açarak evi havalandırdı ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 5 kişi, Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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