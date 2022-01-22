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Yerel Sobadan sızan gaz faciaya neden oldu
Yerel

Sobadan sızan gaz faciaya neden oldu

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-22 14:17:00 -
Sobadan sızan gaz faciaya neden oldu

Olay, Mardin’in Kızıltepe ilçe merkezindeki Atatürk Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Memduh Emen (45) ile Lamia Emen (43) çifti, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

5 çocukları olan Emen çiftinin naaşları, Cumhuriyet savcılığının yaptığı inceleme sonrasında olay yerine gelen cenaze aracı ile Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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