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Yaşam Sobadan çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti
Yaşam

Sobadan çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti

Beykoz Yenimahalle Küçüksu Caddesi üzerinde, bir gecekonduda sobadan kaynaklı çıkan yangında ev alevlere teslim olurken 65 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 00:07:00 - 2021-12-05 00:11:00

Beykoz’da bir gecekonduda sobadan kaynaklı yangın çıktı. Alevlere teslim olan gecekonduda yaşayan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Beykoz Yenimahalle Küçüksu Caddesi üzerinde bulunan bir gecekonduda saat 20.30 sıralarında yangın çıktı. Alev ve dumanların yükseldiği yangını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Ekipler sevk edildi

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede bütün evi saran alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıktığı gecekonduda tek başına yaşayan 65 yaşlarındaki Ahmet Cebeci’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Üzücü haberi alan yakınları olay yerine gelerek gözyaşı döktü.

Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken Ahmet Cebeci’nin cansız bedeni ambulans ile hastaneye götürüldü.

'Yangın sobadan kaynaklı çıkmış'

Yangının çıktığı mahallede yaşayan vatandaş Muharrem Özkaya, “Yangın sobadan kaynaklı çıkmış. Tek yaşıyordu. 65 yaşlarındaydı” ifadelerini kullandı. Beykoz’da bir gecekonduda sobadan kaynaklı yangın çıktı. Alevlere teslim olan gecekonduda yaşayan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Beykoz Yenimahalle Küçüksu Caddesi üzerinde bulunan bir gecekonduda saat 20.30 sıralarında yangın çıktı. Alev ve dumanların yükseldiği yangını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede bütün evi saran alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yaşlı adam hayatını kaybetti

Yangının çıktığı gecekonduda tek başına yaşayan 65 yaşlarındaki Ahmet Cebeci’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Üzücü haberi alan yakınları olay yerine gelerek gözyaşı döktü. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken Ahmet Cebeci’nin cansız bedeni ambulans ile hastaneye götürüldü.

Yangının çıktığı mahallede yaşayan vatandaş Muharrem Özkaya, “Yangın sobadan kaynaklı çıkmış. Tek yaşıyordu. 65 yaşlarındaydı” ifadelerini kullandı.

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