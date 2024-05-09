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Yaşam Sobadan çıkan yangın iki evi küle çevirdi
Yaşam

Sobadan çıkan yangın iki evi küle çevirdi

Yeniakit Publisher
2024-05-09 03:56:00 -

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, Bozkurt ilçesi Beşpınar köyü Yüksek Mahallesi'nde meydana geldi. Ayşe Yüksel ile Mehmet Yüksel’e ait iki evde yangın çıktı. Sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın kısa sürede büyüdü. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Bozkurt ve İnebolu ilçelerinden itfaiye ekipleri ile orman ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışması ile yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ederken, Ayşe ve Mehmet Yüksel’e ait iki ev kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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