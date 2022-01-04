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Yerel Soba bir aileyi yok etti! Baba ve çocukları...
Yerel

Soba bir aileyi yok etti! Baba ve çocukları...

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti. Acı haberi alarak olay yerine gelen aile yakınları gözyaşı döktü.

Yeniakit Publisher
2022-01-04 09:51:00 -
Soba bir aileyi yok etti! Baba ve çocukları...

Yavuzlar Mahallesi'nde yaşayan Asiye Çulha, sabah okula göndermek için odalarına girdiği çocukları Hüseyin Can (6) ve Ali Efe (8) ile eşi Samet Çulha'nı hareketsiz şekilde buldu.

Aynı odada uyuyan eşi ve çocuklarının sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiklerini fark eden anne Asiye Çulha'nın yardım istemesi üzerine komşuları durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Adrese giden sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde baba ile iki çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi.

Acı haberi alarak olay yerine gelen aile yakınları gözyaşı döktü.

Polis ekiplerinin evdeki incelemeleri sürüyor.

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