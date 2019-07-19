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Smoothie nedir? Evde Smoothie nasıl hazırlanır, hangi malzemeler kullanılır?

Temel yapısının meyveden oluşan ve gündelik hayatta çok fazla Smoothie’den faydalanılmakta. Besleyici değer bakımından özellikle de çocuklar için oldukça faydalı bir içecektir. Yapısındaki meyvelerden vitamin, yoğurttan ise protein kaynağı oluşur. Çocukların gelişimi için çok büyük faydalar sağlar. Smoothie nedir, nasıl smoothie hazırlanır, evde iyi bir smoothie hazırlamanın püf noktaları nelerdir?

19 Temmuz 2019 Cuma 11:31
Smoothie nedir? Evde Smoothie nasıl hazırlanır, hangi malzemeler kullanılır?

Temel yapısının meyveden oluşan ve gündelik hayatta çok fazla Smoothie’den faydalanılmakta. Besleyici değer bakımından özellikle de çocuklar için oldukça faydalı bir içecektir. Yapısındaki meyvelerden vitamin, yoğurttan ise protein kaynağı oluşur. Çocukların gelişimi için çok büyük faydalar sağlar. Smoothie nedir, nasıl smoothie hazırlanır, evde iyi bir smoothie hazırlamanın püf noktaları nelerdir?

Malzemeler:

200 mililitre Hindistan cevizi sütü

1 adet olgun avokado

1 adet salatalık

2 yemek kaşığı yarım yağlı yoğurt

1 çay kaşığı chia tohumu

1 yemek kaşığı bal

Frenk maydanozu

Yapılışı:

Avokadoyu ortadan ikiye kesin ve ortasında bulunan çekirdeği keskin bir bıçak yardımıyla çekerek çıkartın.

Yarısını alıp kabuğunu soyun ve küp küp doğrayın.

Salatalığı kabuklarını soymadan halka halka kesin.

Hindistan cevizi sütü, avokado küplerini, yoğurdu, balı ve salatalıkları kabına alın.

Hafif pütürlü bir hal alana kadar blender'da tüm malzemeleri çekin.

Servis bardağına aldığınız smoothie'ye chia tohumunu serpiştirin ve Frenk maydanozu ile süsleyin. 

Badem sütü tarifiBadem sütü tarifi

ANANASLI SMOOTHIE

Malzemeler:

200 mililitre süt

2 dilim ananas

1 portakal

1 yemek kaşığı süzme yoğurt

Yarım çay kaşığı toz zerdeçal

Yarım çay kalığı zencefil

Yapılışı:

Ananasın kabuğunu soyup ortasında bulunan sert kısmı aldıktan sonra ananası dilimleyerek küçük parçalar haline getirin.

Kabuğunu soyduğunuz portakalları da küçük parçalar halinde dilimleyin.

Yağsız süt, meyve parçacıkları, yoğurt, toz zerdeçal ve zencefili kabına yerleştirin.

Tüm malzemeyi hafif pütürlü halde kalana kadar blender'da çektirin.

Servis bardağına alabilirsiniz.

Çilekli smoothie tarifiÇilekli smoothie tarifi

SALATALIKLI SMOOTHIE

Malzemeler:

1 tane salatalık

3 dal kereviz sapı

Maydanoz

Ispanak

1 parça zencefil

1 su bardağı su

Yapılışı:

Salatalığı kabuklarıyla beraber halka halka doğrayın.

Ssalatalığı, maydanoz yapraklarını, ıspanakları, kereviz saplarını, parça zencefili ve son olarak suyu blender'a ekleyin.

Pürüzsüz sıvı bir kıvam alana kadar blender'da çektirin.

Servis bardağınız aldığınız bol yeşillikli smoothie'yi salatalık dilimleri ve maydanoz yapraklarıyla süsleyin.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 11:31
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