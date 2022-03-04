  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya SMO'dan uyuşturucu operasyonu
Dünya

SMO'dan uyuşturucu operasyonu

Terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad'da SMO'ya bağlı Askeri Polis Teşkilatının düzenlediği operasyonda 10 kilogram esrar ile 500 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-04 14:30:00 -
SMO'dan uyuşturucu operasyonu

Suriye'nin Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad ilçesinde, Suriye Milli Ordusuna (SMO) bağlı Askeri Polis Teşkilatının düzenlediği operasyonda 10 kilogram esrar ile 500 uyuşturucu hap ele geçirildi.

SMO'ya bağlı Askeri Polis Teşkilatının terörden arındırılan Tel Abyad ilçesinde uyuşturucu ağlarıyla mücadelesi devam ediyor.

Askeri Polis Teşkilatı Başkanı Ahmet el Halaf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapılan tahkikat sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 7 kişinin kimliği tespit edilerek uyuşturucu maddelerle birlikte yakalandığını söyledi.

Halaf, zanlıların bulunduğu adreslerde yaklaşık 10 kilogram esrar ile 500 uyuşturucu hap ele geçirildiğini, yakalanan 7 kişinin ifadeleri alındıktan sonra Tel Abyad mahkemesine sevk edildiğini söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay