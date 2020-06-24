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Aktüel

SMO komutanı uğradığı suikastta yaşamını yitirdi

Silahlı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi

Yeniakit Publisher
2020-06-24 12:33:52 -
SMO komutanı uğradığı suikastta yaşamını yitirdi

AZEZ (AA) - Suriye Milli Ordusu (SMO) komutanlarından Albay Adnan Bekkar, ülkenin kuzeyindeki Azez ilçesinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kilis’in karşısında Suriye topraklarında yer alan Azez’in Kefergan köyünde, SMO komutanlarından Bekkar dün gece saatlerinde suikasta uğradı.

Bekkar, susturuculu silahla düzenlenen saldırıda olay yerinde can verdi.

Terör örgütü DEAŞ sosyal medyadan yayımladığı bildiride, saldırıyı üstlendiğini açıkladı.

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