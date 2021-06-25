Smart Trade Coin nedir? Smart Trade Coin sahibi kim? Smart Trade Coin’e para yatıranlar dolandırıldı mı?

Türkiye'de Kenan Şeranoğlu’nun başında olduğu 'Titan' ile başlayan saadet zincirlerine her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Kısa sürede çok para kazanmak isteyen çok sayıda kişinin ilgi gösterdiği bu sistemler üye bulmakta zorlanmıyor. Hürriyet gazetesinin haberine göre, aylık yüzde 30 kazanç vaadi ile ortaya çıkıp üyelerini ortada bırakan son sistemin ise 'Smart Trade Coin' olduğu ileri sürüldü. Kripto para dünyasının işleyişini dahi bilmeyen on binlerce kişinin bu sisteme para yatırdığı ortaya çıktı.

Smart Trade Coin nasıl çalışıyor?

İddialara göre sisteme üyelik için ilk olarak bir paket satın almak gerekiyor. İsteyen 100 dolara, isteyen 1000 dolara paket satın alabiliyor. Söz konusu paketler için ücret alınmasının gerekçesi “Sistem bir robot yazılımla çalışıyor. Robot 7/24 sizin adınıza çalışıyor. Yatırdığınız para, kripto para piyasasında değerlendiriliyor. Sizin adınıza alım-satım yapılıyor” olarak açıklanıyor. Kimi, ödemeyi kripto para Etherium olarak yaparken, kimilerinin ise elden para yatırdığı ileri sürüldü. Ulaşılan bilgilere göre ödemelerin önemli bir kısmı elden yapıldı.

Smart Trade Coin ile kaç kişi dolandırıldı?

5 bin dolar veren de oldu 50 bin dolar veren de. Sistem, yeni üye kazandırana daha fazla kazanç vaat ettiği için herkes çevresindekileri para yatırmaya teşvik etti. Sisteme dahil edilen kişi sayısı arttıkça kazanç da katlandı. Türkiye’nin hemen her ilinde yürütülen faaliyet sonrası 200 bine yakın kişiden para toplandı. Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde yaşayan Türkler de para kaptırdı. Konuya yakın kaynaklar, toplanan paranın 100 milyon dolar olduğunu belirtiyor.

Smart Trade Coin’den toplanan paralar nerede?

Kripto para piyasasında alım satım yapıldığı belirtilerek kurulan sistemin kurucuları ise Hintliler. Türkiye’nin yanı sıra başka bir çok ülkede yürütülen faaliyet sonrası paraların aktığı adres ise Hawaii ile Papua Yeni Gine arasında bulunan Marshall Adaları. Türkiye’ye uzaklığı 13 bin 163 kilometre uzaklıkta bulunan bu ada ülkesine aktarılan paraların izine ulaşılıp ulaşılamayacağı ise bilinmiyor.

Smart Trade Coin kurucuları kim?

Türkiye’deki lider ekibinde yer alan isimlerden biri Osman Esmer. Esmer’in yanı sıra Emre Ünal, Çiğdem Karaca, İlhan Özcan, Zeliha Yılmaz, İlhan Çetiner gibi isimlerin de sistemin Türkiye lider ekibinde yer aldığı ileri sürüldü. Söz konusu isimlerin daha önce de bir kaç farklı saadet zincirinin yöneticiliğini yaptıkları iddia edildi.