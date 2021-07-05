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Spor Slovenya basketbolda tarih yazdı
Spor

Slovenya basketbolda tarih yazdı

Slovenya Basketbol Milli Takımı, tarihinde ilk kez olimpiyatlara katılma hakkı kazandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-05 02:37:00 -
Slovenya basketbolda tarih yazdı

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde Litvanya'yı 96-85 mağlup eden Slovenya, tarihinde ilk kez olimpiyatlara katılma hakkı elde etti.

Elemelerin Kaunas ayağındaki final maçında Litvanya ile Slovenya, Zalgiris Arena'da karşı karşıya geldi.

Slovenya'nın ilk çeyreğini 28-24 önde kapattığı mücadelenin ilk yarısı, 52-52 tamamlandı. Üçüncü çeyreği 80-69 üstün geçen Slovenya, rakibini 96-85 yenerek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları biletini aldı.

Slovenya'da 31 sayı, 13 asist ve 11 ribauntla oynayan Luka Doncic, maçın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

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