  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Slovan Bratislava ile Priştine koronavirüs nedeniyle Avrupa arenasına veda etti
Spor

Slovan Bratislava ile Priştine koronavirüs nedeniyle Avrupa arenasına veda etti

Yeniakit Publisher
2020-08-24 23:02:10 -
Slovan Bratislava ile Priştine koronavirüs nedeniyle Avrupa arenasına veda etti

ANKARA (AA) - Takımlarında yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Slovakya ekibi Slovan Bratislava, Avrupa Ligi'nde ise Kosova temsilcisi Priştine, iptal edilen eleme maçlarını hükmen 3-0 kaybederek organizasyonlardan elendi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, 2020-21 sezonu Şampiyonlar Ligi 1. eleme turunda Slovan Bratislava, Avrupa Ligi ön eleme turunda ise Priştine takımında maç öncesi yapılan testlerde yaşanan Kovid-19 vakaları nedeniyle takımların rakipleriyle iptal edilen karşılaşmalarının 3-0 aleyhlerine sonuçlandığı ve turnuvadan elendiği belirtildi.

Slovakya ekibini eleyen Faroe Adaları'ndan Kİ Klaksvik, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda İsviçre'nin Young Boys takımıyla karşılaşacak. Priştine'yi eleyen Cebelitarık ekibi Lincoln Red Imps ise Avrupa Ligi 1. eleme turunda Lüksemburg'un Union Titus Petange takımıyla mücadele edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kariyer
Ekonomi

Kariyer

İş ilanları güncel | iş arayan milyonlarca kişi internette yayınlanan güncel ilanları yakından takip ediyor. İş arayanların en çok tercih et..
Dünyanın gözü kulağı ondaydı! Trump tarihi gelişmeyi duyurdu
Dünya

Dünyanın gözü kulağı ondaydı! Trump tarihi gelişmeyi duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, plazma tedavisinin koronavirüse yönelik tarihi bir gelişme olduğunu söyledi.
Yaşlı kadını gasp ettiler! 'Bari kimliği verin' dedi ama...
Gündem

Yaşlı kadını gasp ettiler! 'Bari kimliği verin' dedi ama...

Bursa'da ıssız bir sokakta yürüyen yaşlı kadının çantası hırsızlar tarafından çalındı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı...
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı