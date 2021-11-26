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Dünya Slovakya'dan zorla kısırlaştırılan Roman kadınlara: Pardon
Dünya

Slovakya'dan zorla kısırlaştırılan Roman kadınlara: Pardon

Slovakya’da OLANO (Sıradan İnsanlar ve Bağımsız Kişiler Partisi), SME-RODİA (Biz Aileyiz), ZA LUDİ (Halk İçin) ve SAS (Özgürlük ve Dayanışma Partisi) partilerinden oluşan 4’lü koalisyon hükümeti, zorla kısırlaştırılan Roman kadınlardan resmi olarak özür diledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 11:03:00 -
Slovakya'dan zorla kısırlaştırılan Roman kadınlara: Pardon

Slovakya’da OLANO (Sıradan İnsanlar ve Bağımsız Kişiler Partisi), SME-RODİA (Biz Aileyiz), ZA LUDİ (Halk İçin) ve SAS (Özgürlük ve Dayanışma Partisi) partilerinden oluşan 4’lü koalisyon hükümeti, zorla kısırlaştırılan Roman kadınlardan resmi olarak özür diledi.

Yapılan açıklamada, yıllarca süren kötü muamele kınandı. Hükümetin Roman topluluğu yetkilisi Andrea Buckova yaptığı açıklamada, uygulamanın 1966’da komünist yönetim altında başladığını, ancak yönetim değişikliğinden sonra da devam ettiğini belirtti. Buckova, kötü muameleden etkilenen kadınların sayısının bilinmediğini, muhtemelen binlerce olduğunu söyledi.

Slovakya nüfusunun beşte birini Romanlar oluşturuyor. Uzun süredir toplumdan dışlanmış durumda olan Romanlar, genellikle elektrik, su, ısınma ve gaz gibi temel ihtiyaçlardan yoksun olan yerleşim yerlerinde yaşıyor.

 

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