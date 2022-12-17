Slovakya'da koalisyon hükümeti düştü
İktidardaki 3'lü koalisyon hükümetinin dün mecliste yapılan güven oylamasını kaybetmesinin ardından Başbakan Edvart Heger, Cumhurbaşkanı Caputova’ya istifasını resmen sundu.
AA'nın haberine göre; erken seçime kadar mevcut hükümeti görevlendiren Caputova, meclisin çoğunluğunun destekleyeceği yeni bir hükümet kurulması gerektiğini belirterek, en kısa sürede seçimlere gidilmesi gerektiğini söyledi.
Temayüller doğrultusunda geçici hükümetin Şubat 2023’e kadar erken seçime gidilmesini sağlaması gerekiyor.