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Dünya Slovakya'da koalisyon hükümeti düştü
Dünya

Slovakya'da koalisyon hükümeti düştü

İktidardaki 3'lü koalisyon hükümetinin dün mecliste yapılan güven oylamasını kaybetmesinin ardından Başbakan Edvart Heger, Cumhurbaşkanı Caputova’ya istifasını resmen sundu.

Yeniakit Publisher
2022-12-17 06:53:00 -
Slovakya'da koalisyon hükümeti düştü

AA'nın haberine göre; erken seçime kadar mevcut hükümeti görevlendiren Caputova, meclisin çoğunluğunun destekleyeceği yeni bir hükümet kurulması gerektiğini belirterek, en kısa sürede seçimlere gidilmesi gerektiğini söyledi.

Temayüller doğrultusunda geçici hükümetin Şubat 2023’e kadar erken seçime gidilmesini sağlaması gerekiyor.

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