  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rusya ve Ukrayna savaşından beri... Üç ülkede 'buğday krizi' endişesi

Batı'dan yaptırım yiyen Rusya'ya el uzattılar: Hazırız

Meğer hepsi hikayeymiş! Babalar kararını verdi

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan çok net mesaj: Buna izin veremeyiz

Feyzioğlu'ndan SİHA düşmanı Sezgin Tanrıkulu'na sert tepki

LGBT’ye geçit vermeyen gençlerden tarihi mesaj! ‘Bunlar bizim çalınmış çocuklarımız’

Doların düşeceğini yineleyen Necmettin Batırel patladı: Bunu yapın bakın nasıl fiyatlar tepetaklak düşüyor

'İran destekli gruplar Türkiye'nin Suriye operasyonuna karşı birleşti!'

Türkiye'ye bununla mı kafa tutacaksınız? Yunanistan'ın çakma Bayraktar'ı dalga konusu oldu

Melih Gökçek’ten anlayana bomba gönderme: Bana göre yanlış Erdoğan'a göre doğruydu
Dünya Slovakya, Rusya'ya karşı yardım istedi
Dünya

Slovakya, Rusya'ya karşı yardım istedi

Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad, Çekya Savunma Bakanı Jana Cernochova'dan Slovakya hava sahasının Rusya tehdidine karşı korunmasını talep etti.

Yeniakit Publisher
2022-06-18 21:37:00 -
Slovakya, Rusya'ya karşı yardım istedi

Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad ile Çekya Savunma Bakanı Jana Cernochova bugün Çekya'nın başkenti Prag'da bir araya geldi. Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad, Çekya Savunma Bakanı Jana Cernochova ile yaptığı görüşmede Slovakya’nın Rusya yapımı MIG-29 savaş uçaklarını kullanımını bırakmaya hazırlanması ve yerine F-16 savaş uçaklarının geliş tarihinin 2 yıl ertelenmesi üzerine, Slovakya hava sahasının Rusya tehdidine karşı korunması için Çekya’dan yardım istedi.

Çekya Savunma Bakanı Jana Cernochova görüşmenin ardından yaptığı açıklamasında, "Bakan Jaroslav Nad bana Slovakya hava sahasının geçici bir süre korumamızı talep eden bir mektup verdi. Şimdi koşulları müzakere edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad ise, "Çeklerin ve Polonyalıların hava sahamızı koruma sorumluluğunu üstlenmeye istekli oldukları için çok minnettarım. Çekya ile benzer müzakereler yürüteceğiz" dedi.

Slovakya'ya Polonya'dan da yardım

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, geçtiğimiz Nisan ayında Slovakya'ya yaptığı ziyarette , Polonya F-16 savaş uçaklarının Slovakya hava sahasını Rusya tehdidine karşı savunmak için Polonya havaalanlarından havalanacağını gerekirse Polonya savaş uçaklarının Slovakya'daki havaalanlarında da konuşlandırılabileceğini söylemişti. Slovakya Savunma Bakanlığı, Haziran ayı başlarında yaptığı açıklamada Slovakya hava sahasının Rusya tehdidine karşı korunması için Polonya ve Slovakya arasında müzakerelerinin devam ettiğini ve ilerleyen günlerde ise Çekya ile de benzer müzakerelerin başlatılacağını duyurmuştu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23