Slavia Prag hangi ülke takımı? Slavia Prag oyuncu kadrosu!
UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi son 32 maçları bu hafta başlıyor. UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, 17 Şubat Perşembe günü Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek. Peki Slavia Prag hangi ülke takımı? Slavia Prag nerenin takımı? Slavia Prag oyuncuları kimler? İşte Slavia Prag oyuncu kadrosu!
UEFA Konferans Ligi Play-Off Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? 17 Şubat Perşembe günü oynanacak Fenerbahçe - Slavia Prag maçı saat 23.00'te başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak.
SK Slavia Prag (Çekçe: Sportovní Klub Slavia Praha ), Prag şehrinde bulunan bir Çek futbol kulübüdür. 1892'de kurulan bu kulüp maçlarını 21,000 kapasiteli Synot Tip Arena'da oynamaktadır. Şu an Çek 1. liga'da oynamaktadır.
Slavia Prag kulübün sembolleri
Beyaz renk - Fair Play'i simgeler.
Kırmızı renk - Kalbi simgeler.
Kırmızı yıldız - Umut ve iyi aklı simgeler.
Slavia Prag oyuncu kadrosu
Ondřej Kolář
David Hovorka
Tomáš Holeš
Aiham Ousou
Alexander Bah
Nicolae Stanciu
SLukáš Masopust
Peter Olayinka
Srđan Plavšić
Stanislav Tecl
Daniel Samek
Ondřej Kúdela
Jan Kuchta
Lukáš Provod
Jan Bořil (kaptan)
Oscar Dorley
Ubong Ekpai
Mads Emil Madsen
Michael Krmenčík (Club Brugge'den kiralık)
Petr Ševčík
Ladislav Takács
Jakub Hromada
Ivan Schranz
Ibrahim Traoré
Aleš Mandous
Taras Kacharaba (Slovan Liberec'den kiralık)
Přemysl Kovář
Ondřej Lingr
LAntonín Kinský
Mohamed Tijani
Slavia Prag eski isileri
1892 - SK ACOS Praha (Sportovní klub Akademický cyklistický odbor Slavia Praha)
1893 - SK Slavia Praha (Sportovní klub Slavia Praha)
1948 - Sokol Slavia Praha
1949 - ZSJ Dynamo Slavia Praha (Základní sportovní jednota Dynamo Slavia Praha)
1953 - DSO Dynamo Praha (Dobrovolná sportovní organizace Dynamo Praha)
1954 - TJ Dynamo Praha (Tělovýchovná jednota Dynamo Praha)
1965 - SK Slavia Praha (Sportovní klub Slavia Praha)
1973 - TJ Slavia Praha (Tělovýchovná jednota Slavia Praha)
1977 - TJ Slavia IPS Praha (Tělovýchovná jednota Slavia Inženýrské průmyslové stavby Praha)
1978 - SK Slavia IPS Praha (Sportovní klub Slavia Inženýrské průmyslové stavby Praha)
1991 - SK Slavia Praha (Sportovní klub Slavia Praha - fotbal, a.s.)