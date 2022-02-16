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Spor Slavia Prag hangi ülke takımı? Slavia Prag oyuncu kadrosu!
Spor

Slavia Prag hangi ülke takımı? Slavia Prag oyuncu kadrosu!

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi son 32 maçları bu hafta başlıyor. UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, 17 Şubat Perşembe günü Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek. Peki Slavia Prag hangi ülke takımı? Slavia Prag nerenin takımı? Slavia Prag oyuncuları kimler? İşte Slavia Prag oyuncu kadrosu!

Yeniakit Publisher
2022-02-16 08:22:00 - 2022-02-16 08:22:46
Slavia Prag hangi ülke takımı? Slavia Prag oyuncu kadrosu!

UEFA Konferans Ligi Play-Off Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? 17 Şubat Perşembe günü oynanacak Fenerbahçe - Slavia Prag maçı saat 23.00'te başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak.

SK Slavia Prag (Çekçe: Sportovní Klub Slavia Praha ), Prag şehrinde bulunan bir Çek futbol kulübüdür. 1892'de kurulan bu kulüp maçlarını 21,000 kapasiteli Synot Tip Arena'da oynamaktadır. Şu an Çek 1. liga'da oynamaktadır.

Slavia Prag kulübün sembolleri

Beyaz renk - Fair Play'i simgeler.

Kırmızı renk - Kalbi simgeler.

Kırmızı yıldız - Umut ve iyi aklı simgeler.

Slavia Prag oyuncu kadrosu

Ondřej Kolář

David Hovorka

Tomáš Holeš

Aiham Ousou

Alexander Bah

Nicolae Stanciu

SLukáš Masopust

Peter Olayinka

Srđan Plavšić

Stanislav Tecl

Daniel Samek

Ondřej Kúdela

Jan Kuchta

Lukáš Provod

Jan Bořil (kaptan)

Oscar Dorley

Ubong Ekpai

Mads Emil Madsen

Michael Krmenčík (Club Brugge'den kiralık)

Petr Ševčík

Ladislav Takács

Jakub Hromada

Ivan Schranz

Ibrahim Traoré

Aleš Mandous

Taras Kacharaba (Slovan Liberec'den kiralık)

Přemysl Kovář

Ondřej Lingr

LAntonín Kinský

Mohamed Tijani

Slavia Prag eski isileri

1892 - SK ACOS Praha (Sportovní klub Akademický cyklistický odbor Slavia Praha)

1893 - SK Slavia Praha (Sportovní klub Slavia Praha)

1948 - Sokol Slavia Praha

1949 - ZSJ Dynamo Slavia Praha (Základní sportovní jednota Dynamo Slavia Praha)

1953 - DSO Dynamo Praha (Dobrovolná sportovní organizace Dynamo Praha)

1954 - TJ Dynamo Praha (Tělovýchovná jednota Dynamo Praha)

1965 - SK Slavia Praha (Sportovní klub Slavia Praha)

1973 - TJ Slavia Praha (Tělovýchovná jednota Slavia Praha)

1977 - TJ Slavia IPS Praha (Tělovýchovná jednota Slavia Inženýrské průmyslové stavby Praha)

1978 - SK Slavia IPS Praha (Sportovní klub Slavia Inženýrské průmyslové stavby Praha)

1991 - SK Slavia Praha (Sportovní klub Slavia Praha - fotbal, a.s.)

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