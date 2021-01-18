Skype engellenen kişiler listesi | Skype internet üzerinden iletişim sağlamak isteyenlerin tercih ettiği uygulamalar arasında yer alıyor. Skype üzerinden kişilerinizi engellemeniz mümkün. Peki, engel nasıl kaldırılır? Skype engellenenler listesi nasıl görülür?

Skype nedir?

Skype, internet üzerinden iletişim ve telefon görüşmesi yapılmasını sağlayan bir yazılımdır.

Skype engelleme kaldırma

Skype'ta arzu ettiğiniz kişilerin sizinle iletişim kurmasını engelleyebilirsiniz. Sohbetler veya Kişiler kısmına girin. Engellemek istediğiniz kişiyi sağ tıklayın ve profilini görüntüleyin. Profil pencerelerinin altına kaydırın ve 'Kişiyi Engelle'yi seçin.

Engellediğiniz kişinin engelini kaldırmanızda mümkün. Bunun için şu adımları izleyin;

Profil fotoğrafınıza dokunun

Ayarlar kısmına giriş yapın.

Gizlilik ardından da 'Engellenen kullanıcıları yönet' kısmına dokunun.

Engelini kaldırmak istediğiniz kişinin yanındaki 'Engellemeyi Kaldır' düğmesine dokunun.