  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Skype engelleme kaldırma
Teknoloji

Skype engelleme kaldırma

Skype engel kaldırma nasıl yapılır? | İnternet üzerinden iletiş kurmak isteyenlerin tercih ettiği uygulamalar arasında yer alan Skype’ı kullananlar kişilerin nasıl engelleneceğini, engellenenlerin nasıl engellerinin kaldırılacağını araştırıyor. Peki, Skype nasıl indirilir? Skype engelleme nasıl kalkar? Skype engellenenler nasıl görülür?

Yeniakit Publisher
2021-01-18 12:19:00 -
Skype engelleme kaldırma

Skype engellenen kişiler listesi | Skype internet üzerinden iletişim sağlamak isteyenlerin tercih ettiği uygulamalar arasında yer alıyor. Skype üzerinden kişilerinizi engellemeniz mümkün. Peki, engel nasıl kaldırılır? Skype engellenenler listesi nasıl görülür?

Skype nedir?

Skype, internet üzerinden iletişim ve telefon görüşmesi yapılmasını sağlayan bir yazılımdır.

Skype engelleme kaldırma

Skype'ta arzu ettiğiniz kişilerin sizinle iletişim kurmasını engelleyebilirsiniz. Sohbetler veya Kişiler kısmına girin. Engellemek istediğiniz kişiyi sağ tıklayın ve profilini görüntüleyin. Profil pencerelerinin altına kaydırın ve 'Kişiyi Engelle'yi seçin.

Engellediğiniz kişinin engelini kaldırmanızda mümkün. Bunun için şu adımları izleyin;

Profil fotoğrafınıza dokunun

Ayarlar kısmına giriş yapın.

Gizlilik ardından da 'Engellenen kullanıcıları yönet' kısmına dokunun.

Engelini kaldırmak istediğiniz kişinin yanındaki 'Engellemeyi Kaldır' düğmesine dokunun.

iPhone parmak izi kaldırma
iPhone parmak izi kaldırma

Teknoloji

iPhone parmak izi kaldırma

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doğu Perinçek: Türkiye, iki ülke ile S-500 üretecek
Dünya

Doğu Perinçek: Türkiye, iki ülke ile S-500 üretecek

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye'nin Rusya ve Çin ile ortaklaşa S-500 hava savunma sistemlerini üreteceğini söyledi...
Türk silahı dünyanın en iyisi seçildi! Resmen damga vurdu
Dünya

Türk silahı dünyanın en iyisi seçildi! Resmen damga vurdu

Amerika Birleşik Devletleri'nde yayın yapan On Target dergisi tarafından düzenlenen Editörlerin Seçimi Ödülü'nde, 2020'nin en iyi silahı SAR..
Ülke duyurdu: Patlayıcı yüklü bir İHA düşürdük
Dünya

Ülke duyurdu: Patlayıcı yüklü bir İHA düşürdük

Yemen ordusu, İran destekli Husilere ait patlayıcı yüklü bir insansız hava aracının (İHA) Suudi Arabistan sınırında yer alan Sada ilinde düş..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay