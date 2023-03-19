Skandallarla anılıyordu! O dev banka için talip çıktı

İsviçre mali düzenleyicileri, İsviçre Ulusal Bankası ve İsviçre Mali Piyasa Denetleme Otoritesi (FINMA), ülkenin en büyük iki bankası olan UBS ve Credit Suisse arasında borç verenler arasındaki olası bir birleşmeyi görüşmek üzere görüşmeler düzenliyor.

Bloomberg ve Financial Times'ın kaynaklara atıfta bulunarak bildirdiğine göre, UBS, Credit Suisse'in tamamını veya bir kısmını satın almayı araştırıyor. İki bankanın yönetim kurullarının da bu hafta sonu birleşme fikrini değerlendirmek üzere ayrı ayrı toplanması bekleniyor.

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Zürih merkezli Credit Suisse, bir süredir bir dizi skandalla, yasal sorunlarla ve hisselerini tepetaklak eden müşteri çıkışlarıyla mücadele ediyor. En son engel, en büyük yatırımcısı olan Suudi Ulusal Bankası'nın (SNB) düzenleyici ve yasal sınırlar nedeniyle mali yardım sağlayamayacağını açıklamasının ardından geldi. Küresel bankacılık sektöründe şok dalgaları yaratan ve banka hücumlarını tetikleyen geçen hafta birkaç küçük ABD'li borç verenin iflas etmesiyle durum daha da kötüleşti. Bankanın hisseleri Cuma gününü yaklaşık yüzde 7 düşüşle kapattı ve haftayı yüzde 24 düşüşle tamamladı.

Bir Bloomberg kaynağı, haber kaynağı daha önce hem UBS'nin hem de Credit Suisse'in birleşme konusunda şüpheci olduğunu, ikincisinin durumu İsviçre merkez bankasından alacağı 54 milyar dolarlık krediyle düzeltmeyi beklediğini, eskinin ise risk almak konusunda isteksiz olduğunu bildirdi.

UBS'nin piyasa değeri şu anda yaklaşık 60 milyar dolar, Credit Suisse'inki ise sadece 8 milyar dolar.