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Skandaldan sonra Facebook'tan flaş adım!

Facebook'un küresel ilişkiler ve iletişim bölümünün başına eski İngiltere Başbakan Yardımcısı Nick Clegg getiriliyor.

20 Ekim 2018 Cumartesi 20:13
Skandaldan sonra Facebook'tan flaş adım!

İngiltere'de David Cameron ve muhafazakarlarla 2010 yılında koalisyon  hükümeti kuran Liberal Demokratların lideri 51 yaşındaki Clegg'in, Başkan  Yardımcısı sıfatıyla ocak ayında, veri güvenliği ihlali sonucu birtakım devlet  düzenlemesi tehdidiyle karşı karşıya kalan Facebook'ta yeni görevine başlayacağı  bildirildi.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Clegg'in, yapılan veri  güvenliği ihlali sebebiyle Avrupalı ve Amerikalı regülatörlerin soruşturmasına  maruz kalan Facebook'un yasal düzenlemelerle başa çıkmasına yardımcı olması  amacıyla göreve getirileceği ifade edildi.

Kişisel Facebook hesabından yeni görevi hakkında paylaşımda bulunan  Clegg, Facebook'un, sadece sosyal yaşamın bir parçası değil, aynı zamanda  bireylerin mahremiyeti, demokratik süreçlerin bütünlüğü, serbest konuşma  özgürlüğü ve yasak içerik arasındaki denge gibi toplum olarak karşılaşılan en  karmaşık ve zor soruların kalbi olduğunu belirtti.

 

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 20:13
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