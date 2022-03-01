Skandal yazı! Saadetçiler yavuz hırsızlığa soyundu

Erbakan Hoca'nın mirasını Erbakan düşmanlarıyla bölüşmekte bir beis görmeyen Saadet Partililer, şimdi de yavuz hırsızlığa soyundu. Milli Gazete yazarı Zeki Ceyhan, Erbakan'a oy için ilgi gösteren CHP'yi yerlere göklere koyamadığı yazısında, AK Partililere ise "zavallılar" yakıştırmasında bulundu. İşte o ibretlik satırlar:

"Geride bıraktığımız günlerde merhum Erbakan Hoca’mız farklı siyasi parti temsilcilerinin yaptıkları konuşmalar ile anıldı!

Merhum Erbakan Hoca’mızı bir “ananlar” var! Bir de bu güzelliğe bakarak hasetlerinden çatlayıp merhum Erbakan Hoca’mızın kendileri gibi düşündüğünü “sananlar” var! Zavallılar! Bunlar merhum Erbakan Hoca’mızı hiç mi ama hiç tanımamışlar, daha doğrusu hiç anlamamışlar! Sağlığında kendisine yaptıkları zulümler yetmiyormuş gibi vefatından sonra da benzer zulümleri sürdürüyorlar. Nasıl mı zulmediyorlar? Nasıl zulmedecekler kendileri gibi düşündüğünü sanmalarından daha büyük zulüm mü olur?

Rahmetli Erbakan Hoca’mızın tüm hayatı bunlarla mücadele ile geçti ama onlar şimdi gayet pişkin bir edayla merhum Erbakan Hoca’mızı sözüm ona sahipleniyorlar ve şimdi O’nun izinden gidenleri O’na ihanet etmekle, kemiklerini sızlatmakla suçluyorlar. Onlar ne sanırlarsa sansınlar Millî Görüşçüler merhum Erbakan Hoca’mızın gösterdiği istikamette yola devam ediyorlar.

Bizim merhum Erbakan Hoca’mızın kendileri gibi düşündüğünü sananlarla alıp veremediğimiz bir şey yok.

Onlar bizim açımızdan klinik vakalar! Bizim üzerinde durmak istediklerimiz merhum Erbakan Hoca’mızı saygı ve sevgi ile ananlar!

Vefat etmiş pek çok siyasetçi var!

Hangisinin ardından merhum Erbakan Hoca’mızın anıldığı gibi bir anılma yapılıyor? Evet, haklarında kötü şeyler söylenmiyor ama merhum Erbakan Hoca’mız hakkında söylenenler gibi şeyler de söylenmiyor.

Biz merhum Erbakan Hoca’mızın ardından yapılan konuşmaları duydukça Rabbimize şükrediyor ve O’nun gösterdiği istikamette yürüyor olmakla gurur duyuyoruz. Merhum Erbakan Hoca’mızı saygı ile ananları kıskananlar o kişilerin geçmişte sarf ettikleri söylemleri gündeme getirerek onları karalamaya çabalıyorlar.

Bugün bir insan merhum Erbakan Hoca’mızı saygı ve sevgi ile anıyorsa geçmişteki söylemlerinden dolayı nedamet duymuş demek değil midir?

Ama merhum Erbakan Hoca’mızın kendileri gibi düşündüğünü sananlarda bunu idrak edecek anlayış ne gezer!

Zaten onlar merhum Erbakan Hoca’mızı hiç anlayamadılar ki!"