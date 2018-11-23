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Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "Kadın Kadına Öykü Yarışması"nda eşcinsellik propagandası yapıldı.

Eşcinsellik dayatması!

Katılımın ücretsiz olduğu yarışmaya başvuru şartlarında eşcinselliği eleştiren ve kadın-erkek ilişki biçimini konu alan öykülerin değerlendirmeye alınmayacağı belirtilirken şu skandal maddeler sıralandı;

- Öyküler lezbiyenlerin ve biseksüel kadınların öznelik hallerini içermelidir.

- Yarışmaya eşcinsel ve biseksüel kadınları güçlendiren, hayallerine, ütopyalarına cesaret veren öykülerin katılımı beklenmektedir.

- Heteroseksüel (erkek-kadın ilişkisi) aşka dayanan, heteroseksüel aşkı dayatan ve ikili cinsiyet rejimini (kadın-erkek ilişkisini) olumlayan öyküler değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Homofobik (eşcinsellik karşıtı), bifobik, transfobik, türcü, ırkçı anlatıya dayanan öyküler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Aileyi hedef aldılar!

Eşcinsel sapkınlığı meşrulaştırmaya yönelik düzenlene skandal yarışmanın çağrı metninde ise aile kurumunun temelini oluşturan "kadın-erkek" ilişkisine ağır eleştiriler yöneltildi. Söz konusu metinde aile, tek eşlilik ve kadın-erkek ilişkisi hedef alınarak kadın kadına (lezbiyen), erkek erkeğe (gay) cinsel ilişki propagandası yapıldı.

İşte çağrı metnindeki o sapkın ifadeler;

"Bir özgür seçimin kıyısında kurulur dostluk. Mümkün olan başka bir dünyaya açılan yaşam biçiminin kurulacağı yola çıkmaktır bu seçim. Çekirdek aile, tek eşlilik gibi heteronormatif kurumları merkezileştiren ilişkilenme biçimleri hayatımıza zorunlu yaşam modelleri olarak dayatılırken radikal dostluk ve kuir yoldaşlık varoluşumuzu yeniden kurar. Varoluşumuz politik olunca dostluklarımız da direnişimizi güçlendirir.

Bunca kötücül baskıyı sırtlanarak özgürleşmeye çalışan kadınlar olarak aramızdaki görünmez hiyerarşileri tümden yok eden, sevgi ve şefkatin kucakladığı gerçek bir dayanışmada kavuşur anlamına dostluk. İki kadının birlikte duyumsadığı bağı, hazzı kavrayıp toparlayıverir el çabukluğuyla…"

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