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Dünya Skandal talep: Tehditler bölümüne Türkiye'nin adı yazılsın!
Dünya

Skandal talep: Tehditler bölümüne Türkiye'nin adı yazılsın!

Avrupa Birliği (AB) Yüksek Komiseri Josep Borrell ve Dış İlişkiler Konseyi’nce hazırlanan “Avrupa Savunması Stratejik Pusulası” adlı belge, AB dışişleri ve savunma bakanlarının ortak toplantısında tartışılırken, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi, belgenin Akdeniz’deki tehditler bölümüne “Türkiye adının da açıkça yazılmasını” istedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 10:59:00 - 2021-11-19 11:00:01
Skandal talep: Tehditler bölümüne Türkiye'nin adı yazılsın!

Amerika’nın Sesi internet sitesinin aktardığına göre, AB’li bakanlar toplantıda, Birliğin önümüzdeki 5-10 yıllık savunma stratejisini belirleyen belgeye olumlu yaklaştı.

Dış İlişkiler Konseyi’nin açıklamasında, AB’ye karşı tehditlerin kapsamlı biçimde belirlendiği, bu tehditlere karşı geniş kapsamlı somut öneriler ve zaman dilimi içeren eylem planı öneren belgenin AB’li bakanlardan destek gördüğü belirtildi.

Türkiye tehdit

Öte yandan Borrell tarafından sunulan belgede Avrupa güvenliğini tehdit eden ülkeler arasında Rusya ve Çin ön plana çıkarılırken, Doğu Akdeniz’de Yunanistan ve Fransa ile karşı karşıya gelen Türkiye’nin ismi açıkça tehdit olarak yer almıyor.

Rum basınına yansıyan haberlere göre, Güney Kıbrıs Savunma Bakanı Haralambos Petridis, toplantıda AB’nin stratejik özerkliğinden yana tavır koydu.

“Fileleftheros” gazetesine göre Haralambos, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’a karşı tavrının “AB’nin çıkarlarını da tehdit ettiğini ve belgede konuya bu şekilde yaklaşılması gerektiğini” savundu. Yunan Savunma Bakanı’nın da buna destek verdiği belirtiliyor. Belge üzerindeki tartışmaların mart ayındaki AB liderler zirvesine kadar süreceği ifade ediliyor.

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