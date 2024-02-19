Skandal sözleri ortaya çıktı! CHP ve DEM'den Esenyurt'a bölücü aday

CHP ve DEM Parti arasında İstanbul'da belli ilçelerdeki ortak aday çalışması devam ediyor. Adaylık pazarlığında daha önce DEM Parti’nin Esenyurt ilçesi üzerinde ısrarla durduğu biliniyordu.

Yapılan karşılıklı görüşmelerde pazarlıklar başladı ve DEM Parti bazı bölgelerdeki adaylıklar için onaylarının alınmasını istedi.

CHP adayını geri çekti

CHP, geçtiğimiz günlerde Esenyurt ilçesinde Ali Gökmen’i aday olarak açıklamıştı. Ancak DEM Parti ile süren görüşmeler kapsamında 'kent uzlaşısı' sağlanarak, burada değişikliğe gidilmesi kararı alındı.

Esenyurt'ta aday olarak gösterilen Gökmen, CHP’nin dün yaptığı aday tanıtım toplantısında, anons edilmedi ve sahneye çıkmadı.

DEM Parti uzlaşıyı duyurdu

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, 17 Şubat tarihinde yaptığı basın toplantısında kamuoyu ile uzlaşıyı duyurdu.

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DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Mesela Mersin, Akdeniz ve Esenyurt kent uzlaşısının sağlandığı yerler. Adana ve İstanbul’un bazı ilçelerinde henüz görüşmeler sürüyor. Şanlıurfa adaylarımızda kent uzlaşısı kapsamında belirlenmiş." demişti.

Ortak aday belli oldu

CHP’nin, DEM Parti ile kent uzlaşısı sağladığı Esenyurt'taki adayı netleşti. Esenyurt'ta CHP'nin adayı Prof. Dr. Ahmet Özer oldu.

DEM Parti'nin önerisiyle Özer'in aday gösterileceği kesinlik kazanırken Özer'in, yakın zamanda söylediği sözler ise gündem oldu.

'Devlet kurmak Kürtler’in hakkı' demişti

Toros Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak görev yapan Ahmet Özer, "Irak bölünürse Kürt devletinin tanınması daha kolay hale gelebilir. Ancak, Irak bölünmese de Kürtler’in devlet kurma hakkı vardır." dedi.

İmamoğlu'nun danışmanlığını yaptı

Özer, ayrıca bir dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanlığını da yaptı.

DEM Parti konvoyla kutladı

CHP'nin DEM Parti'nin isteğiyle aday gösterdiği Ahmet Özer ismi DEM Parti tabanını mutlu etti.

DEM Partililer, Özer'in adaylığı E-5'te konvoy düzenleyerek kutladı.