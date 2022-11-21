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Gündem Skandal sonrası Türkiye'den İsveç hamlesi
Gündem

Skandal sonrası Türkiye'den İsveç hamlesi

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği kançılaryasına PKK terör örgütü propagandası yansıtılması sonrası Türkiye'den sert tepki geldi.

Yeniakit Publisher
2022-11-21 19:09:00 -
Skandal sonrası Türkiye'den İsveç hamlesi

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği kançılaryasına terör örgütü propagandası ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren görüntüler yansıtılması nedeniyle İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström Dışişleri Bakanlığına çağrılarak kınandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiler

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, PKK iltisaklı unsurlar tarafından bugün Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği kançılarya binasına terör örgütü propagandası ve Başkan Erdoğan'a yönelik hakaretamiz görüntüleri içeren ifadeler ve fotoğraflar yansıtıldı.

Türkiye soruşturma istedi

Olayın ardından Dışişleri Bakanlığına çağırılan Herrström'e Türkiye'nin eylemi kınadığı ve olayın soruşturulması talebi iletildi.

Herrström'e eylemin faillerinin tespit edilerek gerekli tedbirlerin alınması ve Türkiye-İsveç ve Finlandiya arasında yapılan Üçlü Muhtıra'da kayda geçirilen taahhütler ışığında somut adımların atılması yönündeki beklentiler aktarıldı.

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