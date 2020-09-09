Skandal ses kaydı basına sızdı! CNN'in kirli yüzü gözler önüne serildi

2016 seçimleri öncesi, CNN Başkanı Jeff Zucker'in, Donald Trump'ın avukatı Micheal Cohen'i arayarak, CNN olmadan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı seçilemeyeceklerini söylediği ses kaydı, basına sızdı.

Bu ses kaydı ile CNN'in manipülasyon ve hedef göstermeler ile halk iradesini nasıl yanılttığı gözler önüne serildi.

2016 yarışında son, ön tartışmadan saatler önce Cumhuriyetçilerin adayı Trump'ın avukatı Cohen'i arayan Zucker'in ses kaydı medyaya sızdı.

İpuçları veriyor

Fox News'den Tucker Carlson'ın elde ettiği ses kaydında CNN Başkanı, Trump'ın, desteği olmadan yarışı kazanamayacağını ileri sürerek başkanlık tartışması için ipuçları veriyor.

"Biz olmadan imkansız"

Ses kaydında Zucker, Trump kampanyasının tüm iyi yönlerine rağmen, CNN'nin desteği olmadan zaferin imkansız olacağını öne sürüyor.

"Trump'a kendin söyle"

Kayıtta, Zucker'İn CNN olmadan ABD başkanı seçilemeyeceğini söylemesi üzerine, Cohen, düşüncelerini Donald Trump'a kendisinin iletmesini öneriyor.

"Trump'a iletirsem mitingde bunu söyler"

Bunu üzerine Zucker, bunu Trump'a telefon veya mail you ile iletmemesinin nedeninin, Donald Trump'ın bunu bir miting alanında söylemesinden korkması olarak belirtiyor.

Zucker'ın teklif üzerine, 'patron' olarak nitelediği Trump'ı ne kadar sevse de, Trump'ın bir huyu olduğunu, onu arar ya da mail yoluyla ulaşırsa, bir sonraki mitinginde dışarı çıkıp az önce konuştuklarını söyleyebileceğini, bu nedenle bunu yapamayacağını söylüyor.

"İddiaları böyle savuştursun"

CNN patronu, tartışma öncesinde Donald Trump'a 'iyi şanslar' dilerken, Cohen'e Trump ile haftalık bir program yapma teklifini söylemesini istiyor.

Donald Trump'a övgüler dizen Zucker, tartışmayı asla kaybetmediğini ve o gece CNN'deki etkinliğin harika olacağını söylüyor.

Hatta CNN Başkanı Zucker, kayıtta Trump'ın kendisine yöneltilen bazı iddiaları nasıl savuşturacağı konusunda tüyolar veriyor.

Amacı sorgulandı

Zucker'in ses kaydı kesin teyit edilmese de, medya ve sosyal medyada git gide yayıldı, ABD Başkanı Donald Trump'a şu an düşmanlık besleyen Zucker'in amacı sorgulandı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, ses kaydının yakında Zucker'i 'yüksekteki tüneğinden' çıkarabileceğini belirtirken, film Yapımcısı Robby Starbuck, ses kaydına ilişkin olarak, Trump'ı sevmenin, CNN dünyasında cinayetle aynı olduğu ifadesini kullandı.

Kaynak: star.com.tr