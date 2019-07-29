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Skandal sergiye ilişkin Özgür Renkler'den iğrenç açıklama: İki erkek arasında yaşanan aşk...

CHP'li Nilüfer İlçe Belediyesi'ne ait bir binada ortaya çıkan skandal resim tabloları kamuoyunun tepkilerine sebep olurken, serginin sahibi Bursa Özgür Renkler Derneği'nden yazılı bir açıklama yapıldı. Dernek açıklamasında, "İki erkek arasında yaşanan aşk kime göre iğrençtir? Aşk iğrenç midir? Asıl iğrenç olan bu nefret dili ve ayrımcı tutum değil midir?" ifadelerini kullandı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 18:13
Skandal sergiye ilişkin Özgür Renkler'den iğrenç açıklama: İki erkek arasında yaşanan aşk...

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

CHP'li Nilüfer İlçe Belediyesi'ne ait bir binada, Bursa Özgür Renkler Derneği tarafından açılan resim sergisindeki ahlak dışı tablolar, kamuoyunun tepkisine sebep oldu.

Resim tablolarından birisinde Türk Askeri'nin silahına LGBTİ'yi temsil eden renkler çizilirken bir diğerinde de iki erkek arasındaki aşk şu iğrenç ifadelerle anlatılmıştı:

"Aynada başka güzelsin, yatakta başka. Aldırma söz olur diye, olsun dost değil miyiz?"

CHPli belediyeye ait binada Türk askerine ağır hakaret!

'CHP'li Nilüfer Belediyesi bize destek verdi'

Yeniakit.com.tr'nin kamuoyuyla paylaştığı iğrenç görüntülerin yayınlanmasından sonra Bursa Özgür Renkler Derneği tarafından bir açıklama yapıldı. Yeniakit.com.tr'nin hedef gösterildiği açıklamada, "Derneğimiz, 12 Temmuz tarihinde ilk defa 'Özgür Renkler Karma Resim Sergisi' adıyla bir resim sergisi düzenlemiş, bu sergiyle on dört sanatçıyı ve eserlerini bir araya getirerek LGBTİ'leri güçlendirip, görünürlüklerini arttırmayı amaçlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Yetkililere flaş LGBT çağrısı: Anayasa kapatılmasını öngörüyor

CHP'li Nilüfer Belediyesi'nin PodyumPark’ta başlayan sergiyi belediyeye ait bir binada desteklediklerini belirten Bursa Özgür Renkler Derneği, açıklamaya şu ifadelerle devam etti:

'Haberde fobik bir yaklaşım sergilenmiştir'

"Yeni Akit Gazetesi 28 Temmuz tarihli haberinde bahsi geçen videoyu paylaşarak 'Türk askerine hakaret edildi' ifadesine yer vermiştir. Öncelikle belirtmek isteriz ki; bir askerin silahının ucundan çıkan gökkuşağı renklerinin olduğu bahsi geçen resimde bu askerin bir Türk askeri olduğu ve eğer öyle olsa bile bunun bir hakaret olduğu çıkarımı son derece yanlış ve fobik bir çıkarımdır.

'Tablolardaki resimler kime göre iğrenç?'

Haberin devamında Yeni Akit 'ahlak dışı tablolar' ve 'iki erkek arasındaki aşk iğrençliği' ifadelerine de yer vermiştir. Buradan kendilerine soruyoruz; eserler kime göre ve neye göre ahlak dışıdır? Yeni Akit ahlakı tanımlayacak ve bu tanıma göre sergilediğimiz eserleri ahlak dışı olarak tespit edebilecek yetkinliği nereden almaktadır? İki erkek arasında yaşanan aşk yine aynı şekilde kime göre iğrençtir? Aşk iğrenç midir? Asıl iğrenç olan bu nefret dili ve ayrımcı tutum değil midir?"

'İnsanlık suçu işliyorlar'

Yeniakit.com.tr'yi insanlık suçu işlemekle itham eden LGBTİ'liler, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Yeni Akit Gazetesi yayınladığı bu haberle ve daha önceden yayınladığı benzer haberlerle açık açık insanlık suçu işlemektedir.

Bizler, bu tutum ve davranışlarla bu zamana kadar nasıl mücadele ettiysek aynı şekilde mücadele etmeye, LGBTİ+'ların görünürlüğünü arttırmaya, LGBTİ+'ların evrensel insan haklarından eşit biçimde yararlanmalarını sağlamaya, bizlerle dayanışan yerel yönetimlerle, kurum ve kuruluşlarla, hak temelli çalışan STK’larla işbirliği yapmaya devam edeceğiz.

Son olarak, Özgür Renkler Derneği olarak hem bahsi geçen video ile ilgili hem de Yeni Akit’in haberi ile ilgili gerekli yasal işlemleri başlatacağımızı belirtmek isteriz."

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 18:13
  1. Bursa
  2. Nilüfer
  3. Nilüfer Belediyesi
  4. Özgür Renkler Derneği
  5. PodyumPark
  6. CHP
  7. Yeni Akit Gazetesi

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  • Rabia Zafer Rabia Zafer 16 dk önce
    Gerçekten İğrençsiniz. Sapkınlıkları Özgūrlūk Ve Demokrasi Diye Yutturamazsınız. Sizin Gerçek Niyetiniz Biliniyor Şerefsizler.

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