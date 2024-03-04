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Spor Skandal planını açıkladı, Bu da neyin nesi böyle Muslera! Biraz ayıp olmuyor mu artık!
Spor

Skandal planını açıkladı, Bu da neyin nesi böyle Muslera! Biraz ayıp olmuyor mu artık!

Yeniakit Publisher
2024-03-04 15:45:00 -
Skandal planını açıkladı, Bu da neyin nesi böyle Muslera! Biraz ayıp olmuyor mu artık!

Galatasaray'da Muslera'nın geleceği henüz netlik kazanmamışken Uruguaylı eldiven sosyal medya hesabından Galatasaray yönetimine mesaj gönderdi.

 

Galatasaray'da Muslera'nın geleceği henüz netlik kazanmamışken Uruguaylı eldiven sosyal medya hesabından Galatasaray yönetimine mesaj gönderdi.
Galatasaray ile henüz sözleşme görüşmelerine başlayamayan Muslera'nın sarı-kırmızılı yönetimden teklif beklediği öğrenildi. Tecrübeli kaleci yaptığı paylaşımla gerçekleri gözler önüne serdi.

"KENDİ RAKAMINI KENDİN YAZ"

Muslera, sosyal medya hesabından gazeteci Alp Pehlivan'ın konuşmasını paylaşarak Galatasaray yönetimine direkt olarak mesaj gönderdi.
Alp Pehlivan'ın "Muslera'ya ben rakam söylemem. Kendi rakamını kendin yaz derim. Galatasaray'ın kaptanına yakışır bir mukavele teklifinde bulunurum" sözlerini paylaşan Muslera'nın Galatasaray yönetimine sinyal vermesi şaşkınlık yarattı.

HENÜZ ANLAŞMA YOK

Muslera'ya 1 yıllık indirimli teklif yapan Galatasaray yönetimi olumlu dönüş almamıştı.

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