Skandal! Pervin Buldan konuştu, teröristbaşı APO sloganları atıldı!
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın, partisinin İzmir'de gerçekleşen olağan kongresinde konuşma yaptığı sırada teröristbaşı Abdullah Öcalan lehine atılan sloganlar dikkat çekti.
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin İzmir'de gerçekleşen olağan kongresinde skandal görüntüler yer aldı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a yönelik sloganlar eşiliğinde konuştu.
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İzmir'de HDP 4. Olağan Kongresi'nde partililere seslendi.
6 muhalefet partisini eleştirdi
HDP'siz bir siyaset anlayışının olamayacağını vurgulayan Pervin Buldan, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'nin toplantısına HDP'nin davet edilmemesine değinerek 6 partiden biri hariç diğerinin oy toplamının HDP'nin yarısı edemeyeceğini söyledi.
CHP başta olmak üzere muhalefet partisi liderleri, sık sık bir araya geldikleri HDP'yi terör örgütü PKK ile ayrı tutarken kongredeki sloganlar terör bağlantısını yeniden gözler önüne serdi.
Teröristbaşı lehine sloganlar atıldı
Pervin Buldan'ın konuşma yaptığı salonda teröristbaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı. "Biji serok Apo" sloganlarının yükseldiği salonda diğer muhalefet partilerine yönelik eleştiri sırasında partililer yuhalayarak Buldan'a destek gösterisinde bulundu.