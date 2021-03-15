Skandal Papa Pulu'na PKK sevici HDP sahip çıktı!

Papa Françesko’nun Irak ziyareti sonrasında IKBY yönetiminin bastırdığı skandal pula HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk sahip çıktı.

Berdan Öztürk haritaya ilişkin, "Erbil’de basılan hatıra pulunun üzerinde yer alan Kürdistan haritası, tüm Kürtlere aittir." açıklamasında bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlattı.

Nedim Şener konuya ilişkin, "Karşımızda hata ile basılmış bir pul yok.Hıristiyan dünyanın ruhani liderinin desteğini almış emperyalizmin Ortadoğu’yu yeniden şekillendirme planı var." dedi.

Papa'nın Erbil’i ziyareti sırasında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin bastırdığı hatıra pulu, günlerdir gündemde. Papa’nın profili arkasında; Irak, İran, Suriye ve Türkiye’nin topraklarını da içine alan sözde Kürdistan haritasının yer aldığı pula HDP sahip çıktı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Onu muhatabına sorun" derken, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk "Erbil’de basılan hatıra pulunun üzerinde yer alan Kürdistan haritası, tüm Kürtlere aittir." açıklamasında bulundu.

Rûdaw'a konuşan Öztürk, "Uzun bir süredir üzerinde yaşadığımız coğrafyanın adının Kürdistan olduğunu ifade ediyoruz. Bu çerçevede Papa’nın ziyareti için hazırlanan ve üzerinde Kürdistan haritası olan hatıra pulu, Kürdistan ve Mezopotamya coğrafyasının bir sembolüdür. Fakat gösterilen tepki bir kez daha şunu açıklığa kavuşturdu. Bugün Kuzey Kürdistan, Güney Kürdistan, Batı Kürdistan (Rojava) ve Doğu Kürdistan’da düşmanlıkları Kürt halkına yöneliktir. Kürt halkının değerlerine ve üzerinde yaşadığı coğrafyaya düşmanlık besliyorlar." dedi.

Soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlattı.

Akılları sıra terör devleti kuracaklar

Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener, köşe yazısında konuya ilişkin, "Tıpkı PKK elebaşları gibi, HDP milletvekili Berdan Öztürk’ün “kuzey” dediği Türkiye, “güney” dediği Irak, “batı” dediği Suriye, “doğu” dediği ise İran toprakları. Akılları sıra arkasına aldıkları Amerikan emperyalizmi ile dört ülkeyi bölüp kendilerine bir terör devleti yaratacaklar." ifadesini kullandı.

Amerika’nın ve PKK’nın haritası

Şener, o pulun anlamını şu sözlerle aktardı:

"PAPA’nın ziyaretiyle ortaya çıkan pul skandalında yer alan sözde harita aslında yabancısı olduğunuz bir plan değil.

Bu haritayı terörist PKK’nın yayın organlarında görmek mümkün. Bu harita aynı zamanda PKK’yı da içine alan terörist örgütün çatı yapılanması KCK’nın haritası.

KCK haritasının parçaları, Türkiye’de PKK, Suriye’de PYD, Irak’da PÇDK, İran’da ise PJAK’tan oluşuyor.

Bu harita aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri’nde 2000’li yılların başında yayınlanan Büyük Ortadoğu Projesi’nin içinde yer alıyor. O yüzden karşımızda hata ile basılmış bir pul yok.

Karşımızda, Hıristiyan dünyanın ruhani liderinin desteğini almış emperyalizmin Ortadoğu’yu yeniden şekillendirme planı var.

ABD, bölgede kendisiyle işbirliği yapan terör uzantılarıyla 20 yıl önce yaptığı planı şimdi yeniden uygulamaya sokuyor. Türkiye hesabını buna göre yapmalı."