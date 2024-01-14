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Gündem Skandal ötesi sözler! Bu profesörün aklı başında mı?
Gündem

Skandal ötesi sözler! Bu profesörün aklı başında mı?

Yeniakit Publisher
2024-01-14 12:01:00 -

9 şehidimizin cenaze gününde Türkiye'yi hedef alan yorumlarda bulunan Sait Yılmaz, Türkiye'nin ABD ile beraber hareket etmesini, Hamas ve Müslüman Kardeşler ile ilişkiler kurmamamız gerektiğini, ABD ve İsrail'i kızdırmamamız gerektiğini söyledi.

Habertürk'te canlı yayına katılan Eski NATO Subayı ve Esenyurt Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Sait Yılmaz'ın söylediği sözler büyük tepki aldı. Türkiye'yi hedef alan sözler ile Amerika'nın yanında olmamız gerektiğini belirten Sait Yılmaz'a sosyal medyada tepki gösterildi.

9 şehidimizin cenaze gününde Türkiye'yi hedef alan yorumlarda bulunan Sait Yılmaz, Türkiye'nin ABD ile beraber hareket etmesini, Hamas ve Müslüman Kardeşler ile ilişkiler kurmamamız gerektiğini, ABD ve İsrail'i kızdırmamamız gerektiğini söyledi.

'Oyunu kim kuruyorsa kazanan odur' diyen Yılmaz, "Ortadoğu'da oyunu kim kuruyor Batı kuruyor. Yani biz bu Batı'nın oyununun içinde kendimize ne yaptık, kazananın yanında değil, kaybedenin yanında yer seçiyoruz. Yani burada kaybedenin Hamas olacağını, Husi olacağını, İran olacağını biliyoruz. Ama son yaptığımız tercihlerle de bunu böyle söylüyoruz. Yani bütün Amerikan belgelerine bakarsanız, hep şunu söyler; Yani biz dünyayı ikiye ayırdık. Bizim yanımızda olanlar ve olmayanlar. Yani Türkiye onların yanında. İlişkilerimiz de bu kadar kötüye gittiğine göre, yani uluslararası ilişkilerin dördüncü kuralı da şudur, Eğer çıkarlarına göre hareket etmezsen, başkalarıyla çıkarlarını birleştirilmesini sağlayamazsan yalnızlaşırsın" ifadelerini kullandı.

Sait Yılmaz'ın sözleri büyük tepki topladı.

Esenyurt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sait Yılmaz, İsrail'in Gazze'deki hastaneye düzenlediği katliamı değerlendirirken İsrail'i savunmaya çalışmıştı. Hastane ve okullarda 'militanların saklandığını' öne süren Yılmaz, "Devletler kendi siyasi kararlarını alıyorlar. Şu anda bir kara harekatı olmadığı için ellerindeki tek seçenek hava harekatı." ifadelerini kullanmıştı.
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Yorumlar

Hasan

Biz mazlum larin yanındayız ABD nin ve itlerinin yanında değiliz onların yanında duran şuanda askerlerimizi mazlum lari şehit edenlerle ortak oluruz ozaman bu oyunu bize bozmak düşer prof musun nesin sen Türkiye ve mazlum Ortadoğu halkı yanında değilsin sen burdan git başka biryerde prof Luk yap kandile mesela pelsilvanyaya oyunları artık biz kuracağız Allah'ın izniyle

"Unvan istismarcisi TUCCAR PROF.LAR VE GERCEK ILIM-AHLAK SAHIBI GERCEK ALİMLERIN AYRILDIGI NOKTA :MEDYATIK SIYASI KULLANISLI AHMAK APARAT MI DEGIL MI!.

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