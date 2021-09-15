Skandal ortaya çıktı! CHP'li Mansur Yavaş'a YPG'li ödül arkadaşı

Seçildiği günden bu yana elle tutulur gözle görülür bir hizmet yapmayan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, YPG'li terörist Leila Mustapha ile aynı yerden ödül aldı.

"Belediye Başkanları Vakfı" (City Mayors Foundation) tarafından CHP'li Mansur Yavaş'a "2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü" verildi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Mansur Yavaş şu ifadeleri kullandı:

"2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü'nü kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Size hizmet etme fırsatını bana sunduğunuz için teşekkür ediyorum. Bu başarı Mansur Yavaş'a ait değil, 6 milyon Ankaralının. İnşallah sizlerin adına bu ödülü alacağım."

Öte yandan aynı kurumun YPG'li terörist Leila Mustapha'ya da ödül verdiği ortaya çıktı.

Mansur Yavaş'a "2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü"nü veren Belediye Başkanları Vakfı'nın YPG'li terörist Leila Mustapha'ya ise "2021 Dünya Belediye Başkanı Jüri Ödülü"nü verdiği öğrenildi.

Aynı kategoriden ödül

Belediye Başkanları Vakfı tarafından düzenlenen bu ödül için Mansur Yavaş "Asya" kategorisinde yer alırken, YPG'li Leila Mustapha'nın da aynı kategoride yer aldığı tespit edildi. Ayrıca bu ödülün sadece Mansur Yavaş'a değil, çeşitli kategorilerde toplamda 9 belediye başkanına verildiği öğrenildi.