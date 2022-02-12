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Yerel Skandal ortaya çıktı: Bursa'daki rezalet daha önce de yaşanmış!
Yerel

Skandal ortaya çıktı: Bursa'daki rezalet daha önce de yaşanmış!

Bursa'da para meselesi nedeniyle yaşandığı belirtilen gecelikle yapılan işkence rezaletinin, bir başka kişiye de yapıldığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-02-12 15:03:00 -
Skandal ortaya çıktı: Bursa'daki rezalet daha önce de yaşanmış!

Bursa’nın Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde geçtiğimiz perşembe günü, Y. Ç. (30) isimli bir şahıs, yanındaki 2 arkadaşıyla birlikte aralarında kız meselesi bulunan E.M.'yi (26) evine götürdü.

Y. Ç. ve arkadaşları E.M.'nin ellerini kelepçeleyip ağzını bantladı, ayaklarını bağladı. Grup, yere yatırdıkları E.M.'yi tekme ve yumruklarla dövdü. Ardından Y. Ç. belinden çıkardığı tabancanın namlusunu E.M.'nin ağzına sokup tehdit etti, mermi yutturdu. Şüpheliler, daha sonra kıyafetlerini çıkardıkları E.M.'ye kadın elbisesi giydirdi.

E.M.'ye sabaha kadar işkence yapan 3 şüpheli, o anları da cep telefonunun kamerasıyla kaydetti. E.M.'nin arkadaşlarının ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

Adresini tespit ettikleri eve baskın yapan ekipler, E.M.’yi kurtarıp Y. Ç.’yı gözaltına aldı. Yapılan araştırmada, hem E.M.’nin hem de Y. Ç.'nın Gamze Ü. adındaki kızı sevdiğini ve bu nedenle de aralarında husumet olduğunu belirledi. Ekipler, bir süre sonra da Bekir T. ve Gökhan Y. ile olay sırasında evde bulunan Gamze Ü.'yü de gözaltına aldı.

Polis ekipleri, ‘Eskici’ olan soyadını 2019 yılında değiştirdiği ortaya çıkan Y. Ç.'nın cep telefonu ve sosyal medya hesaplarında da inceleme yaptı.

Telefonda, Y. Ç. ile Bekir T. ve Gökhan Y. ile birlikte M.Ş.'ye de işkence yaptığına dair görüntüler ortaya çıktı.

Polis, M.Ş.’yi bulmak için çalışma başlattı. Ekipler, Y. Ç.’nın, sosyal medyada uzun namlulu silahla şehir turu attığı görüntülere ulaştı. Y. Ç. hakkında bu görüntülerle ilgili de soruşturma başlatıldı.

Olayın basına yansımasının ardından Çiğdem A. isimli kadın da dün Emek Polis Merkezi'ne giderek, Y. Ç. hakkında şikayetçi oldu.

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