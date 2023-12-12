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Spor Skandal olayla ilgili 6 kişi adliyeye sevk edildi
Spor

Skandal olayla ilgili 6 kişi adliyeye sevk edildi

Yeniakit Publisher
2023-12-12 10:32:00 -
Skandal olayla ilgili 6 kişi adliyeye sevk edildi

Hakem Halil Umut Meler'e saldıran MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın da aralarında bulunduğu 6 kişi adliyeye sevk edildi. Detaylar haberimizde...

Hakem Halil Umut Meler'e saldırı olayı ile ilgili Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın da aralarında bulunduğu toplam 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Hastaneden çıkarılan Faruk Koca, Ankara'da Batı Adliyesi'ne getirildi ve diğer saldırganlarla birlikte Savcı tarafından dinlenecek.

NE OLMUŞTU?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Müsabaka karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere biterken iki takım da maçı 10 kişi tamamladı. Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler, son düdüğü çalmasının ardından saha içi bir anda karıştı. MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakemlerin orta alana koşarak Halil Umut Meler'e yumruk attı. Yere düşen Meler, daha sonra arbede arasında kaldı. Güvenlik güçleri sahaya girerek olayı kontrol altına aldı. Hakem Halil Umut Meler ve yardımcıları, çevik kuvvet ekiplerinin desteğiyle sahadan çıkartıldı.

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