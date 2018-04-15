Skandal karar: Umre dolandırıcıları serbest bırakıldı!
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde kutsal topraklara giderek umre ziyareti yapmak isteyen 68 kişiyi dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan firmanın 4 temsilcisi, çıkarıldıkları mahkemede para iadesi yapacaklarını taahhüt edince serbest bırakıldı.15 Nisan 2018 Pazar 22:45
Kayseri merkezli bir hac ve umre firmasının Elbistan’daki acentesiyle anlaşarak umreye gitmek üzere yola çıkan 68 kişi, Gaziantep ve Şanlıurfa’daki gezinin ardından, tekrar Elbistan’a getirilmişlerdi. Kişi başı 690 dolara umre seyahati için anlaştıklarını ifade eden umreciler, Şanlıurfa’da biten yolculuklarının ardından otobüslerle geldikleri memleketlerinde Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek firma yetkililerinden şikayetçi olmuşlardı. Yapılan şikayetlerin ardından başlatılan soruşturma kapsamında umre firmasının yetkililerinden İ.K. ile M.Ç.K. Kayseri’de, acente yetkilileri H.G. ile S.Y. de Elbistan’da gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi’ne sevk edildi. Firma yetkilileri ve acente temsilcilerinin, çıkarıldıkları mahkemede umreye gitmek isteyenlerin seyahat işlemlerini hafta içinde yeniden yapacaklarını, para iadesi isteyenlere de ödemelerinin yapılacağını taahhüt ettiği öğrenildi.
Söz konusu firmanın Kayseri’de gözaltına alınan 2 yetkilisine adli kontrol şartı uygulanırken; Elbistan’da gözaltına alınan 2 kişi de serbest bırakıldı.
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Ahmet6 sa önce Türkiyede solcu yoksa niye chp mecliste hüs coş7 sa önce hala adalet hakimler tarafından katlediliyor. bütün dolandırıcılar serbest bırakılıyor.burada sanki iktidara karşı gizli bir şavaş veriliyor. solcu ve fetocu hakimler tam olarak temizlenmemiş.başbakan çok meşgül. adalet bakanı tatilde herhalde. hakimler ve savcılar yüksekkurulu dünyanın tüm davalarını inceliyor herhalde bu olayları görmediğine göre. vekillerimiz meçliste ya yumruk sallıyorlarya agız dalaşı yapmaktanyorgun düştüler. uyanın ey efendiler. bu milletin hakkını ödeyemezsiniz. aldıgınızmaaşları helel yiyemezsiniz adem sen8 sa önce Ulan Bunu da mı FETÖ ye bağladınız . Bu cahillerle ne olacak ülkemizin hali. TR8 sa önce Ondan sonrada ülkede gençler deist oluyor diye şikayet ediyorlar,ateist olmadıklarına dua edin.Ayrıca toplum layık olduğu şekilde yönetilir unuttunuzmu. drsn8 sa önce hakimlerin içinde halen fetö şerefsileri var bazı davalrda bu açık görülüyor vatan için çalışmayan herkim varsa namlunun ucundadır Yusuf 8 sa önce Tamamda akil var mantik var 690 dolara umre nerede gorulmus. Devlet guvencesi olmayan ise gir seni carpsinlar sonra devlet bize yardim etsin. Hy-hy9 sa önce Bundan sonra herkes dolandırıcılık yapsın,yakalanınca veya şikayet olursa geri öderim deyip salınsın. meçul9 sa önce sizin yaptığınız adaletiniz yerin dibine batsın allahın adaletine karşı çıkmaya devam edin siz bu tarafta hakim olabilirsin tek hakim allahtır.... Kartal10 sa önce Memlekette hangi konuda adalet varki bu skandal olsun kemal10 sa önce Böyle adalet olmaz bunlar yine aynı dolandırıcılığı yaparsa sorumluluğu kim üzerine alacak.