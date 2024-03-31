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Ekonomi Skandal karar! Türkiye'nin ünlü havayolu şirketine uçuş yasağı getirildi
Ekonomi

Skandal karar! Türkiye'nin ünlü havayolu şirketine uçuş yasağı getirildi

Yeniakit Publisher
2024-03-31 01:28:00 -
Skandal karar! Türkiye'nin ünlü havayolu şirketine uçuş yasağı getirildi

Avrupa Birliği skandal bir adıma imza atarak Antalya merkezli hava yolu şirketi Southwind'e uçuş yasağı getirdi.

Avrupa Birliği'nin Antalya merkezli hava yolu şirketi Southwind'e uçuş yasağı getirdiği bildirildi.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ülkelere, şirketlere ve bireylere keyfi yaptırımlar uygulayan Avrupa Birliği, bir skandal karara daha imza attı. Avrupa Birliği, Rusya ile bağlantılı olduğunu ileri sürerek Antalya merkezli Southwind Hava Yollarına uçuş yasağı getirdi.

Aerotelegraph.com'da yayınlanan haberde, Finli havacılık otoritesinin yaptığı araştırmada Southwind'in ana mülkiyet payının ve fiili kontrolünün Türkiye'de değil Rusya'da olduğu ve Rus aktörlerle bağlantılı olduğu sonucuna varıldığı ileri sürüldü.

Bunun sonucunda Finlandiya Southwind'e Antalya-Helsinki arasında uçuş izni vermezken, diğer Avrupa ülkelerinin nasıl davranacağı sorusu ortaya çıktı.

Southwind Hava Yolları Almanya'da Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Münih ve Stuttgart'a uçmak istiyordu. Ayrıca Yunanistan'ın Kandiye kenti de uçuş programında yer aldı.
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Son olarak Brüksel, 28 Mart Perşembe günü üyelerine; resmi şirket adı olan Cortex Havacılık ve Turizm Ticaret olan Southwind Airlines'ın 833/2014 Sayılı Yönetmeliğin 3d maddesi 31 uyarınca kalkış, uçuş ve iniş yasağı getirildiğini bildirdi. Temmuz 2014 ofiste. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla ilgili yaptırımları düzenliyor. Söz konusu yasağın derhal uygulamaya başlanacağı ifade edildi.

Avrupa hava sahasının tamamı Southwind'e kapatıldığı için, şirketin Zürih'e uçamayacağı kaydedildi.

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