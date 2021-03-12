Skandal karar sonrası Türkiye'den ABD'ye 'Sasunyan' mektubu

ABD'de Los Angeles County Yüksek Mahkemesi, şehit Başkonsolosumuz Kemal Arıkan’ı katleden Ermeni terörist Hampig Sasunyan’ın salıverdi.

Skandal karara Türkiye çok sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada "Los Angeles County Yüksek Mahkemesi şehit Başkonsolosumuz Kemal Arıkan’ı katleden Ermeni terörist Hampig Sasunyan’ın salıverilmesinin önünü açan bir karar almış, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom ise bu kararı temyiz etmeyeceğini açıklamıştır. Türk milletinin vicdanını derinden yaralayan bu yaklaşımı şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bakan Gül'den ABD'li mevkidaşına mektup

Sasunyan'ın tahliye kararına tepki gösteren Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD Adalet Bakan Vekili Monty Wilkinson'a mektup gönderdi.

Bakan Gül, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Terörizm eylemlerini, amaçlarını gerçekleştirmenin aracı olarak gören kişilere oldukça yanlış mesaj verecektir. Kararın ciddi anlamda hatalı olduğunu değerlendirmekteyiz. Sasunyan ve onu yönlendiren ideoloji, toplum karşısında varlığını sürdürmekte ve yakın bir tehdit olmaya devam etmektedir."