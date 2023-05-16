Skandal iddia: Fransa Savunma Bakanı da casus yazılım Pegasus’la dinlenmiş! Suudi Arabistan, Fas, Ürdün...

Mediapart gazetesinin haberine göre, Fransa'da bazı hükümet üyeleri ve gazetecilerin yasa dışı bir şekilde ve dış mihraklar tarafından Pegasus sistemini kullanarak dinlendiği ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Eski Fransa Savunma Bakanı Florence Parly'nin de casus yazılımın hedeflerinden biri olduğu belirtiliyor.

Parly'nin telefonunda yapılan incelemeler sonucunda, görev süresi olan 2017-2022 yılları arasında Pegasus yazılımı ile dinlendiği izlerine rastlandığı ifade ediliyor. Parly, bu yazılımın mağdurları arasında yer alan altıncı bakan oldu. Ancak gazete, dinlemenin ne zaman ve hangi ülke tarafından gerçekleştirildiği konusunda henüz detaylı bilgi vermedi.

Bu olaylar üzerine Fransız yargısı bir soruşturma başlatmış ve 23 kişinin, aralarında bakanlar ve gazetecilerin de bulunduğu isimlerin Pegasus yazılımıyla dinlendiği tespit edilmişti. Fransa, bu casus yazılımı üreten "NSO Group" adlı İsrail merkezli şirketten resmi açıklama talep etmişti.

Daha önce Radio France tarafından yapılan bir haberde, Fas istihbarat teşkilatının 2019 yılında Fransız lider Emmanuel Macron'un iletişimde bulunduğu akıllı telefonlardan birini Pegasus programıyla takip etmeye çalıştığı iddia edilmişti. Bu gelişmeler üzerine Fransız Opinion gazetesi, Fransa Savunma Bakanı Parly'nin İsrailli mevkidaşı Benny Gantz'dan yazılımın Fransa'yı hariç tutmasını istediği iddiasını ortaya atmıştı.

Pegasus casus yazılımı, İsrail merkezli NSO Group şirketi tarafından geliştirilmiş ve dünyanın çeşitli bölgelerinde kullanılarak kullanıcıların haberi olmadan telefon görüşmelerini dinlemek, ses kayıtları almak, e-postaları takip etmek ve fotoğraf çekmek gibi casusluk faaliyetleri gerçekleştirmek için kullanıldığı belirlenmişti. Haaretz gazetesinde yer alan bir habere göre, Azerbaycan, El Salvador, Fransa, İngiltere, Polonya, Macaristan, Hindistan, Kazakistan, Ruanda, Fas, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Filistin ve Ürdün gibi ülkelerde birçok kişinin Pegasus casus yazılımıyla izlendiği ifade edildi.

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