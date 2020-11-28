Skandal iddia: Alman polisi, Yunan Sahil Güvenlik güçlerine yardım etti

Avrupa Birliği (AB) Sınır Güvenliği Ajansı Frontex kapsamında görev yapan Alman polisinin, Yunan kara sularında bulunan sığınmacıların Türkiye'ye geri itilmesi için Yunan Sahil Güvenlik güçlerine yardım ettiği öne sürüldü.

Alman Der Spiegel dergisinin haberinde, Ege Denizi'nde yasa dışı geri itme uygulamasına en az bir defa Alman polisinin de dahil olduğunun Frontex Direktörü Fabrice Leggeri'nin AB Komisyonu'na gönderdiği yazıda görüldüğü bildirildi.

Yazının içeriğine dayandırılan haberde, "Praso" isimli Yunan gözlem noktası tarafından 10 Ağustos'ta saat 06.00'da denizde fark edilen lastik bottaki sığınmacıların net bir şekilde Yunan kara sularında bulunduğu belirtildi.

Haberde, bunun üzerine çevredeki bütün gemilere haber verildiği ve 15 dakika sonra "Uckermark" adlı Alman gemisinin botun bulunduğu yere ulaştığı ifade edildi.

Alman polislerin, içinde 40 kişinin yer aldığı botu durdurduğu ve sığınmacıları gemiye alarak kurtarmak yerine talimat gereği Yunan Sahil Güvenlik güçlerinin olay yerine gelmesini bekledikleri belirtildi.

Haberde, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu sığınmacıların bu şekilde yarım saat bekletildiği, Yunan memurlar olay yerine gelene kadar Alman polisinin botun yoluna devam etmesini engellediği bildirildi.

Bunun ne anlama geldiğinin yaklaşık 2 saat sonra Türk Sahil Güvenlik güçlerince çekilen bir fotoğrafta görüldüğü belirtilen haberde, "Burada, 40 sığınmacının Türk güvenlik güçleri tarafından lastik bottan nasıl kurtarıldığı görülüyor. Sığınmacılar açık bir şekilde Yunan sınır koruma güçleri tarafından Türk kara sularına sürüklendi. Yasa dışı bir geri itmenin kurbanı oldular." ifadeleri kullandı.

Haberde, Alman polisinin bu olaydan sonra Pire'deki Deniz Koordinasyon merkezine bir elektronik posta göndererek sığınmacıların durumunu sorduğu kaydedildi.

Yunan makamlarının, bu soruya verdikleri yazılı yanıtta "Sığınmacıların bulunduğu lastik bot, Yunan sahil güvenliği gemisini görünce yön değiştirdi ve Türkiye'ye geri döndü." ifadesini kullandığı, olayın raporlara ise "ülkeye girişleri engellendi" şeklinde geçirildiği bilgisi paylaşıldı.

Haberde, Frontex olayla ilgili bilgi istediğinde ise Yunan makamlarının durumu "Sığınmacıların Sisam Adası'na çıkmasını engellemek için sınır koruma tedbirleri alındı." şeklinde aktardığı belirtildi.

Almanya İçişleri Bakanlığından Alman Haber Ajansına yapılan açıklamada, Alman güvenlik güçlerinin Frontex'in Poseidon operasyonu kapsamında hareket ettiği ve burada görev yapan polislerin Yunan makamlarının emrinde olduğu söylenildi.

Açıklamada, Alman memurların olaya ilişkin bilgileri, yönetmeliğe uygun bir şekilde Yunan makamlarına ve Frontex'e ilettiği belirtilerek, bu olayın sığınmacıları geri itme olarak görülmesine ilişkin şimdiye kadar güvenilir bir bilgi veya delilin bulunmadığı belirtildi.

Sosyal Demokrat Parti Milletvekili Frank Schwabe de Der Spiegel'e verdiği demeçte, Alman polisinin Ege Denizi'ndeki görevinden çekilmesini isteyerek, "Almanların hiçbir şekilde geri itmelere katılmamaları gerekiyor. Frontex bunu sağlayamazsa Alman birliğinin geri çekilmesi lazım." dedi.

Uluslararası medyada daha önce de Yunanistan'ın kendi kara sularında bulunan sığınmacıları Türkiye'ye geri ittiği yönünde haberler yer almıştı.

Brüksel merkezli online hizmet veren "EU Observer" gazetesi, Frontex'ten temin ettiği belgelerle, Atina yönetiminin, Yunan Sahil Güvenliğine sığınmacıları Türk kara sularına geri itme yönünde talimat verdiğini ortaya koymuştu.