Skandal görüntüye tepki yağıyor! Çarşaflı kadınları hedef alan sağlık çalışanı nasıl eşit hizmet verecek?

Sapanca Devlet Hastanesi’nde tıbbi sekreterlik yapan kadın, hastanenin bahçesindeki banklarda oturan çarşaflı kadınları izinsiz kayıt aldığı anları, “Sizden hiçbir şeyden nefret etmediğim kadar nefret ediyorum” diyerek sosyal medya hesabından paylaştı. O paylaşım sonrasında tıbbi sekreter hakkında soruşturma başlatıldı.

Sapanca Devlet Hastanesi'nde bir çalışanın çarşaflı kadınlar için kullandığı ifadeler 28 Şubat zihniyetinin hala sona ermediğini yeniden gözler önüne serdi. Hastanede tıbbi sekreter olarak çalışan Buket Güleç, sosyal medya hesabı üzerinden tepki çeken bir paylaşım yaptı.

Çarşaflı kadınları izinsiz çekip hakaret etti

Çarşaf-ı Şerif'i hazmedemeyerek hastane bahçesindeki banklarda oturan 3 kadını izinsiz şekilde kayıt altına alan Buket Güleç o anları, “Sizden hiçbir şeyden nefret etmediğim kadar nefret ediyorum” sözleri ile sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Soruşturma başlatıldı

Tepkilere sebep olan paylaşım hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Öte yandan tesettürlü kadınlar için ayrımcılık yapan bir sağlık çalışanının, vatandaşlara nasıl eşit bir şekilde hizmet vereceği ise akıllarda merak konusu oldu.