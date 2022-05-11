  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Skandal görüntüler! 2 yaşındaki oğluna sigara içirdi
Yaşam

Skandal görüntüler! 2 yaşındaki oğluna sigara içirdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde 23 yaşındaki annenin, 2 yaşındaki oğluna sigara içirdiği görüntüler sosyal medyada infiale neden oldu. Hakkında soruşturma başlatılan annenin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-11 13:10:00 -
Skandal görüntüler! 2 yaşındaki oğluna sigara içirdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan Melisa S.'nin 2 yaşındaki oğluna sigara içirdiği görüntülerin ortaya çıkmasıyla savcılık soruşturma başlattı. Çocuğuyla birlikte ortadan kaybolan annenin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Aydın'da Melisa S.'nin (23), oğlu S.T.'ye (2) sigara içirdiği görüntüler ortaya çıktı. Polis, görüntüyle savcılığa suç duyurusunda bulunulması üzerine çocuğuyla ortadan kaybolan Melisa S.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Çocuğuna sigara içirdi

DHA'nın haberine göre, Efeler ilçesinde yaşayan Melisa S., iddiaya göre, oğluna evine gelen 1'i kadın 2 arkadaşının yanında sigara içirdi. Melisa S.'nin arkadaşı, bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi ardından da baba Serhat Taşlı'nın kız kardeşiyle paylaştı. Taşlı'nın kız kardeşi ise görüntülerle Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidip, suç duyurusunda bulundu.

Soruşturma başlatıldı

Görüntüler üzerine savcılık, soruşturma başlattı. Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen polis, uyuşturucu kullandığı da öğrenilen Melisa S.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ancak Melisa S., evinde bulunamadı. Çocuğunu da alarak ortadan kaybolan Melisa S.'nin sürekli adres değiştirdiği belirlendi.

Polis, Melisa S.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay