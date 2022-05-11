Skandal görüntüler! 2 yaşındaki oğluna sigara içirdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan Melisa S.'nin 2 yaşındaki oğluna sigara içirdiği görüntülerin ortaya çıkmasıyla savcılık soruşturma başlattı. Çocuğuyla birlikte ortadan kaybolan annenin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Aydın'da Melisa S.'nin (23), oğlu S.T.'ye (2) sigara içirdiği görüntüler ortaya çıktı. Polis, görüntüyle savcılığa suç duyurusunda bulunulması üzerine çocuğuyla ortadan kaybolan Melisa S.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Çocuğuna sigara içirdi

DHA'nın haberine göre, Efeler ilçesinde yaşayan Melisa S., iddiaya göre, oğluna evine gelen 1'i kadın 2 arkadaşının yanında sigara içirdi. Melisa S.'nin arkadaşı, bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi ardından da baba Serhat Taşlı'nın kız kardeşiyle paylaştı. Taşlı'nın kız kardeşi ise görüntülerle Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidip, suç duyurusunda bulundu.

Soruşturma başlatıldı

Görüntüler üzerine savcılık, soruşturma başlattı. Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen polis, uyuşturucu kullandığı da öğrenilen Melisa S.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ancak Melisa S., evinde bulunamadı. Çocuğunu da alarak ortadan kaybolan Melisa S.'nin sürekli adres değiştirdiği belirlendi.

Polis, Melisa S.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.