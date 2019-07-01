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Skandal görüntü: Mescid-i Aksa'nın altını oyan ABD'li yetkililer fena yakalandı!

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan ve Yahudi inancına göre kutsal sayılan Silvan Havuzu’ndan, Burak (Ağlama) Duvarı’na çıkan bir tünelin açılışı yapıldı. Tünelin açılışında İsrail'in ABD Büyükelçisi David Friedman da balyoz salladı. Haber7 yazarı Taha Dağlı bugünkü köşesinde bu olayı ele alarak sert tepki gösterdi. Dağlı tünel skandalındaki asıl amacın ne olduğunu deşifre etti...

01 Temmuz 2019 Pazartesi 22:00
Skandal görüntü: Mescid-i Aksa'nın altını oyan ABD'li yetkililer fena yakalandı!

ABD’nin Ortadoğu özel temsilcisi Jason Greenblatt ile ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun eşiyle birlikte ellerinde balyozla, Mescid-i Aksa’nın yanı başındaki Silvan semtinin altında tünel kazıp, tören yaptılar.

Ortadaki görüntü ilginç.
Amerikalı üst düzey iki yetkili İsrail işgali altındaki Kudüs’te Mescid-i Aksa’nın altında tünel kazıyorlar.
Peki bu ne anlama geliyor? 

İsrail yıllardır Mescid-i Aksa’nın altında kazı çalışmaları yapıyor.
Amaçları büyük Yahudi mabedinin kalıntılarını ortaya çıkarmak.
Ama bugüne kadar onca kazı yapılmasına rağmen Yahudilerin Mescidi Aksa’daki geçmişlerine dair kanıt bulunamadı.

İsrail ise inatla bu kazı faaliyetlerini sürdürüyor.
Hiçbir kalıntı bulunmasa da kazıya devam etmelerinin sebebinin ise Mescid-i Aksa’nın temellerini sarsmak olduğu öne sürülür. Kaldı ki bu amaçlarında da başarılı yolda ilerledikleri söylenebilir. Çünkü Mescid-i Aksa’nın avlusunda bir çok noktada dengesiz kazı çalışmalarının yol açtığı göçükler meydana gelmektedir.

ABD’nin Ortadoğu özel temsilcisi ile İsrail’deki büyükelçisinin balyozla tünel kazmaları da Mescid-i Aksa’nın altındaki kazı çalışmalarıyla bağlantılı bir olaydır.

Çünkü ABD’lilerin kazı yaptıkları yer Silvan semtidir.
Silvan Mescid-i Aksa’nın hemen bitişiğindeki bir mahalledir.
İsrail Silvan’da yıllardır Filistinlilere ait evleri yıkmaktadır, Silvan’ın adını bile değiştirip, bazı noktalara “City of David” tabelaları asmıştır.

Silvan semtinin altındaki dehlizlerden Mescid-i Aksa’ya açılanlar vardır.
İsrail ile ABD’li yetkililer Silvan’dan Mescid-i Aksa’ya uzanan tünellerde kazı çalışması yapmaktadır. Bunu da “arkeolojik çalışma” olarak adlandırmaktadır.

Yani ABD’li üst düzey yetkililer İsrail’in Mescid-i Aksa’nın altını oyma, Mescid-i Aksa’yı yıkıma terk etme, Mescid-i Aksa’nın yerine Yahudi mabedi inşa etme projelerine bizzat ortaklık etmektedirler.

Aslında o iki isme yakından bakınca İsrail ve Siyonistlerle neden bu kadar yakın olduklarını da görebiliriz. Çünkü ikisi de Yahudi’dir ve dahası siyonisttir.

Mesela geçen hafta Yüzyılın anlaşması adlı Filistin’i yok etme projesinin ekonomi ayağı Bahreyn’de masaya yatırıldı.
O toplantıda Bahreyn’in Başkenti Manama’da bir otel odasında “Büyük İsrail” şarkıları söyleyip, talmud ayini yapan Amerikalılar arasında ABD’nin Ortadoğu özel temsilcisi Jason Greenblatt da vardı.

Greenblatt o ayinle yüzyılın anlaşması adlı kirli projede Siyonistlerin yanında olduğunu ilan etmiştir.

Diğer isim yani ABD’nin İsrail’deki büyükelçisi David Friedman’a gelince.
Friedman Yahudi ve Siyonist olduğu gibi yıllardır Batı Şeria’daki illegal Yahudi yerleşim birimlerinde yaşayan bir adamdır.
Yani ABD’nin İsrail’deki büyükelçisi Filistin topraklarını işgal eden Batı Şeria’daki Yahudi yerleşimcilerden biridir.

Bu iki isim uzunca bir süredir Siyonist kimlikleriyle ABD adına Filistin topraklarını işgal girişimlerini sürdürmektedirler.

Kaynak: Taha Dağlı / Haber 7

 

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 22:00
  1. Mescid-i Aksa
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