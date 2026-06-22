Katar'da gaz tesisinde yangın! Patlamanın nedeni açıklandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Katar’ın Ras Laffan Sanayi Bölgesi’nde teknik nedenle meydana gelen patlama sonrası yerel gaz tedarik tesisinde yangın çıktı. Sivil savunma ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, bölgede güvenliği tehdit edecek bir sızıntı olmadığı bildirildi.
Katar’da başkent Doha’nın kuzeyinde bulunan Ras Laffan Sanayi Bölgesi’nde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yerel gaz tedarik tesisinde yangın çıktığı açıklandı.
Katar İçişleri Bakanlığı, olayın bir fabrikada teknik nedenle meydana gelen patlamadan kaynaklandığını bildirdi. Açıklamada, patlama nedeniyle yaralananların olduğu bilgisi paylaşıldı.
Katar İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Doha'nın kuzeyindeki Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada teknik nedenle meydana gelen patlamada yaralananlar olduğu bilgisi paylaşıldı.
Patlamanın ardından bölgede yangın çıktığı aktarılan açıklamada, sanayi bölgesinde güvenliği tehdit edebilecek herhangi bir sızıntının bulunmadığı ifade edildi.
Katar Enerji Şirketinden (Qatar Energy) yapılan açıklamada ise Ras Laffan Sanayi Bölgesi'ndeki patlama sonucu yerel gaz tedarik tesisinde yangın çıktığı belirtildi.
Açıklamada, sivil savunma ekiplerinin anında müdahale ederek yangını kontrol altına aldıkları kaydedildi.