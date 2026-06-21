2 ölü, 30 yaralı! Freni tutmayan araç camiye daldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Pakistan’ın Karaçi kentinde kontrolden çıkan bir araç, camide düzenlenen dini toplantıya daldı. Yaşanan olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.
Pakistan’ın Karaçi kentinde freni tutmayan aracın camiye girmesi faciaya yol açtı.
Sindh eyaletindeki Karaçi kentinde kontrolden çıkan ve freni tutmayan bir araç, dini bir toplantının düzenlendiği camiye daldı. Bölgede büyük paniğe neden olan olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen yetkililer inceleme başlatırken, sürücü gözaltına alındı ve araca el konuldu.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.