  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
‘Somut bir kazanımımız yok’ Eski Mossad’çıdan İran itirafı ABD-İran görüşmelerinden ilk mesaj dünyayı umutlandırdı: Müzakerelerde ilerleme kaydettik! Türkiye dahil 4 ülkeden ortak açıklama: ABD-İran mutabakatına tam destek Avrupalı lider ülkenin en güzel kadınlarından kendine harem kurmuş! Lukaşenko’nun karpuz taburu… Dışişleri Bakanı Mısır’da! Hakan Fidan’dan peş peşe zirveler Yobaz kadına gözaltı kararı! Sosyal medyada ‘kapalılar imha edilsin’ alçaklığı Genelev sokağından alıp Abdülhamid Han’ın saray bahçesine diktiler! Hayasız kadın heykeli kaldırılsın! ‘Kibirli insanı gözünün ucuyla yakalar’! Gökçek Erdoğan’ın ilginç özelliğini açıkladı ABD'nin Lübnan'dan çık demesi "an meselesi" Aynı tastan beslenenler birbirlerine düştü! AK Parti’ye akın var! 5’i CHP’li 6 belediye başkanı daha yarın AK Parti’ye geçiyor
Dünya 2 ölü, 30 yaralı! Freni tutmayan araç camiye daldı
Dünya

2 ölü, 30 yaralı! Freni tutmayan araç camiye daldı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Pakistan’ın Karaçi kentinde kontrolden çıkan bir araç, camide düzenlenen dini toplantıya daldı. Yaşanan olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Pakistan’ın Karaçi kentinde freni tutmayan aracın camiye girmesi faciaya yol açtı.

 

Sindh eyaletindeki Karaçi kentinde kontrolden çıkan ve freni tutmayan bir araç, dini bir toplantının düzenlendiği camiye daldı. Bölgede büyük paniğe neden olan olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen yetkililer inceleme başlatırken, sürücü gözaltına alındı ve araca el konuldu.

 

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Pakistan'da bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Pakistan'da bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Dünya

Pakistan'da bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Pakistan ordusu bir kez daha Afganistan'da çocuk katliamı yaptı!
Pakistan ordusu bir kez daha Afganistan'da çocuk katliamı yaptı!

Dünya

Pakistan ordusu bir kez daha Afganistan'da çocuk katliamı yaptı!

Pakistan Başbakanı ‘bir ilk’ diyerek açıkladı: Kalıcı ateşkese adım adım
Pakistan Başbakanı ‘bir ilk’ diyerek açıkladı: Kalıcı ateşkese adım adım

Dünya

Pakistan Başbakanı ‘bir ilk’ diyerek açıkladı: Kalıcı ateşkese adım adım

Son dakika gelişmesi! Pakistan açıkladı: ABD ve İran anlaştı
Son dakika gelişmesi! Pakistan açıkladı: ABD ve İran anlaştı

Dünya

Son dakika gelişmesi! Pakistan açıkladı: ABD ve İran anlaştı

Pakistan Başbakanı Şerif'ten barış mesajı
Pakistan Başbakanı Şerif'ten barış mesajı

Dünya

Pakistan Başbakanı Şerif'ten barış mesajı

Trump’ın küstah tehdidi Bürgenstock’u karıştırdı! Pakistanlı kaynaklar krizin perde arkasını ifşa etti!
Trump’ın küstah tehdidi Bürgenstock’u karıştırdı! Pakistanlı kaynaklar krizin perde arkasını ifşa etti!

Gündem

Trump’ın küstah tehdidi Bürgenstock’u karıştırdı! Pakistanlı kaynaklar krizin perde arkasını ifşa etti!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23