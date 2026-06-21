Avrupa’nın kalesi düşüyor mu! Macaristan’da Peter Magyar eliyle LGBT işgali!

Seçim kampanyası döneminde sinsi küresel odaklara ve Avrupa Birliği'ne şirin görünmek adına demokratik reform vaadinde bulunan yeni yönetimin, sapkın LGBT lobilerine açtığı alan ülkede büyük bir infiale yol açtı. Sosyal medyaya düşen son görüntülerde, başkent Budapeşte'nin en sembolik dini ve milli yapılarından biri olan tarihi Elisabeth Köprüsü'nün (Erzsébet híd) LGBT'yi temsil eden renkli paçavralarla işgal edildiği görüldü.

Yerel kaynaklardan ve Budapeşte'deki siyasi çevrelerden sızan bilgilere göre, Başbakan Peter Magyar yönetiminin, muhafazakar kimliğiyle bilinen eski Başbakan Viktor Orban döneminde getirilen kuralları değiştirmeye hazırlandığı aktarıldı. Orban hükümetinin çocukları koruma yasaları kapsamında LGBT propagandasına ve sözde "Onur Yürüyüşü" gibi kitlesel organizasyonlara getirdiği fiili yasakların, Magyar hükümeti tarafından tamamen ortadan kaldırılacağı ileri sürüldü. Bu hamle, Brüksel ile bozulan ilişkileri onarmak ve dondurulan milyarlarca avroluk AB fonlarını ülkeye geri kazandırmak isteyen yeni başbakanın, Avrupa müfredatına ve liberal değerlere uyum sağlama politikasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Elisabeth Köprüsü'ne asılan bayraklar ve yürüyüş yasağının esnetileceğine dair haberler, Macaristan'da muhafazakar gruplar ile liberal muhalefet arasında yeni bir kutuplaşmanın fitilini ateşledi. Eski iktidar partisi Fidesz yanlıları ve milliyetçi kesimler, Peter Magyar’ı ülkenin aile yapısını ve milli değerlerini küresel odaklara kurban etmekle suçladı.