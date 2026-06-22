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Yaşam Gerçek sonra ortaya çıktı! Bagajda gördüğü manzara şaşkına çevirdi
Yaşam

Gerçek sonra ortaya çıktı! Bagajda gördüğü manzara şaşkına çevirdi

Yeniakit Publisher
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Sivas’ta esnaf Rüştü Kiriş, dükkanının önünde duran aracın bagajında serum takılı bir buzağı görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Sivas’ta dükkanının önünde oturan Rüştü Kiriş (51), park halindeki aracın bagajında serum takılı bir buzağı olduğunu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.

 

Dükkanın önüne yanaşan bir aracın bagajında hareketlilik olduğunu fark eden Kiriş, merak edip aracın yanına gitti. Bagajda bir buzağının bulunduğunu gören Kiriş, hayvana serum bağlandığını fark etti. Araçta bulunan kişilerden buzağıyı veterinere götürdüklerini öğrenen adam, yaşadığı şaşkınlığın ardından buzağıyı sevmeye başladı. O anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alan Kiriş, gördüğü manzaranın kendisini duygulandırdığını ifade etti. Kiriş, "O arkadaşın hayvanı o şekilde özel aracıyla veterinere götürmesi gerçekten çok gurur verici bir olaydı" dedi.

 

“Buzağı biraz hastaydı”

Rüştü Kiriş, aracın bagajında buzağı gördüğünü söyleyerek, "Mağazamın önünde çay içerken, bir araç dükkanın önünde durdu. Daha sonra ise aracın bagaj kısmında buzağı olduğunu gördüm. Merak edip yanına gittim ve buzağına serum bağladıklarını gördüm. Serumu aracın yüksek bir yerine takmıştı. Yüksek ihtimalle buzağı biraz hastaydı. O arkadaşın hayvanı o şekilde özel arabasıyla götürmesi gerçekten çok gurur verici bir olaydı" dedi.

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